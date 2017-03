Adolescente fica ferida após ser agredida com golpes de faca em Santa Maria

Violência 08/03/2017 | 10h07 Atualizada em

Uma adolescente, de 13 anos, foi agredida com golpes de faca na tarde dessa terça-feira, em Santa Maria. Ela teria se envolvido em uma briga com outra adolescente, de 12 anos, em frente a uma escola no Bairro Salgado Filho.

De acordo com o Batalhão de Operações Especiais (BOE), que atendeu a ocorrência, as adolescentes tinham uma rixa e a agressora já havia ameaçado a vítima. A adolescente foi atingida no peito, abdômen e braço. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Pronto-Atendimento do Patronato.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O BOE ainda não localizou a suspeita, que fugiu depois da briga.