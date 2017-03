Adolescente e jovem são apreendidas por pichação no Parque Itaimbé

Santa Maria 27/03/2017 | 14h58 Atualizada em

Uma adolescente de 17 anos e uma jovem de 25 anos foram apreendidas por agentes da Guarda Municipal, na madrugada de domingo, em Santa Maria. A apreensão foi por conta de atos de pichação em um prédio público, localizado no Parque Itaimbé.

De acordo com a Guarda Municipal, a Central de Monitoramento recebeu uma denúncia anônima, por volta das 4h30min. Vizinhos informaram que a dupla estava em frente ao Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi Pogetti, o Bombril. Alguns jovens estariam reunidos no local e, por conta do barulho, os moradores fizeram a reclamação.

Durante a abordagem, os agentes flagraram a adolescente e a jovem pichando as paredes do Bombril. As duas foram revistadas e, na mochila de uma delas, os agentes da Guarda Municipal encontraram tintas e rolos para pintura, além de uma pequena quantidade de entorpecente. Elas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência e esclarecimentos sobre o ocorrido.

Por determinação da autoridade policial, os telefones celulares da dupla foram apreendidos. Em um dos aparelhos, foram encontradas fotos de pichação. Logo após o registro, as duas foram liberadas.

De acordo com a prefeitura de Santa Maria, a Polícia Civil deve comunicar à Superintendência de Fiscalização, via ofício, para que seja providenciada a multa pela infração. Segundo a Lei Complementar 92/2012, atos de pichação incorrem em multa no valor de R$ 3.228,20. Em caso de reincidência, os responsáveis são multados em duas vezes esse valor, totalizando R$ 6.456,40.

* Com informações da assessoria de comunicação da prefeitura de Santa Maria.