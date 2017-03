Adolescente é executado por encapuzados em Santa Maria

13º homicídio do ano 17/03/2017 | 08h36 Atualizada em

Um adolescente de 16 anos foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, no bairro Carolina, em Santa Maria. Outro adolescente, também de 16, e um jovem, de 18 anos, ficaram gravemente feridos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 2h, o trio estava na residência do jovem jogando videogame, quando seis indivíduos encapuzados e com arma de fogo invadiram o local e dispararam contra os três rapazes.



Eberton da Conceição Vinholes morreu na hora e seus amigos ficaram gravemente feridos. Eles foram levados ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.



A motivação para o crime, segundo a ocorrência, seria uma rixa entre eles.