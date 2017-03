Adolescente é esfaqueado durante briga em Rosário do Sul

Violência 20/03/2017 | 09h18 Atualizada em

Um adolescente de 13 anos ficou gravemente ferido após se envolver em uma briga, no centro de Rosário do Sul. Outros três adolescentes o atingiram com facadas, por volta da 1h desta segunda-feira.

Segundo informações da Brigada Militar, um garoto de 16 e dois de 17 anos agrediram a vítima, que ficou com um ferimento grave na cabeça. Ele está internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário, mas não corre risco de morte.

Os três adolescentes foram apreendidos e entregues aos pais.