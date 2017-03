Adolescente é agredida e ameaçada por colegas em São Vicente do Sul

Violência 15/03/2017 | 18h19 Atualizada em

Uma aluna do Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do Sul foi vítima de agressão após se envolver em uma discussão com colegas da instituição no domingo A adolescente, que tem 15 anos, foi agredida a socos e pontapés por um grupo de cinco pessoas.

De acordo com ocorrência policial, registrada pela mãe da vítima, a menina foi convidada por uma colega para ir até o Centro da cidade. Ao chegarem lá, as duas encontraram com outros adolescentes, também alunos da instituição, que começaram a discutir. Duas meninas e três meninos com idades entre 15 e 16 anos, levaram a adolescente até uma rua menos movimentada e passaram a agredi-la com socos, tapas, chutes e puxões de cabelo.

A vítima afirmou, em depoimento, que as colegas a fizeram ajoelhar no chão durante as agressões. Em seguida, a ameaçaram para que ela não fizesse uma denúncia. Aos policiais, a adolescente contou que já havia recebido agressões verbais por parte desse mesmo grupo, nas dependências do Instituto.

O diretor geral do IF Farroupilha de São Vicente do Sul, Deivid Dutra de Oliveira, informou que a instituição abriu um processo disciplinar para apurar a conduta dos alunos. O Conselho Tutelar foi acionado, participou das diligências e fez o encaminhamento dos adolescentes.

– Ficou estabelecido que esses alunos perderiam o direito à moradia estudantil. Além disso, fizemos a recomendação de que os alunos fizessem a transferência da instituição. Até agora, duas alunas já efetuaram o pedido de transferência – relatou Oliveira.

Durante a investigação da instituição, os alunos afirmaram que as agressões não foram planejadas. A adolescente passou por atendimento médico e passa bem. A direção do IF Farroupilha recomendou que ela não vá à instituição até que a situação envolvendo os demais alunos seja resolvida.