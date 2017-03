Ações judiciais por medicamentos preocupam prefeitos da região

Região 02/03/2017 | 20h13 Atualizada em

Um problema que tem preocupado bastante as prefeituras é a grande demanda em ações judiciais contra os municípios, que muitas vezes são condenados a pagar por medicamentos que são de responsabilidade do Estado ou da União.

Para tentar amenizar estes casos, a prefeitura de São Pedro do Sul, junto com a Secretaria de Saúde e a Procuradoria Jurídica, promoveram uma reunião na última sexta-feira, que teve a participação dos prefeitos, secretários de saúde e assessores jurídicos de Toropi, Dilermando de Aguiar, Quevedos e Jari. Todos relataram suas realidades e principais problemas ao defensor público Juliano Ruschel.

A conversa aconteceu no gabinete do prefeito de São Pedro do Sul Victor Doeler. O direcionamento foi para encontrar medidas que façam com que diminuam os números de ações de medicamentos ajuizadas contra os municípios.

– Esta conversa tem como objetivo procurar nos entendermos, porque é impossível o município conseguir cumprir tudo. Queremos orientações para não ter que haver esta judicialização – explicou Victor.

O defensor afirmou que a aproximação entre o órgão e os municípios é muito importante. Ruschel garantiu que não sente prazer em ajuizar ações de medicamentos contra os municípios, mas que, na maioria das vezes, é a única alternativa.

Na opinião dele, muito casos podem ser tratos diretamente com o município, tornando tudo mais prático.Foi feita uma lista com o nome e telefone dos secretários de Saúde e dos procuradores de cada município. Esta relação foi repassada ao defensor público, que poderá entrar em contato sempre que julgar necessário.

Substitutos



Ruschel pediu que, quando forem encaminhadas a ele as negativas de medicamentos, as prefeituras devem enviar a lista de medicamentos ofertados nas Farmácias Básicas que podem ser substituídos. Segundo ele, isto também facilita o trabalho. Alternativa apresentada aos prefeitos, secretários e procuradores é que, junto com a negativa, seja encaminhado laudo social, da assistência social, atestando se o requerente tem condições de pedir o remédio.

A estimativa é que, com este trabalho interligado e mais direto, a Defensoria possa resolver em torno de 80% dos casos sem precisar ajuizar ações contra os municípios. Hoje, São Pedro do Sul tem ajuizadas 600 ações relacionadas à saúde.



*Com informações de Priscila Martini / Prefeitura de São Pedro do Sul