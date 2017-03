Acerto de contas teria motivado assassinato de jovem em São Sepé

Homicídio 22/03/2017 | 15h10 Atualizada em

A Polícia Civil de São Sepé já tem suspeito para o assassinato ocorrido na noite de segunda-feira, dia 20. O corpo de William Azambuja da Silva, 18 anos, foi encontrado por volta das 21h30min, na Rua Teófilo Pitelcow, em uma ponte que liga os bairros Pontes e Santos.

De acordo com o delegado João Gabriel Parmeggiani Pes, responsável pelas investigações, a hipótese mais provável para a motivação seria um acerto de contas entre o autor e a vítima do crime.

Para frear violência é preciso mudar a cultura, defendem especialistas



– Todas as testemunhas foram ouvidas e já temos uma linha de investigação bem definida. Não descartamos outras hipóteses para a motivação, mas já há uma suspeita bem encaminhada para o crime – disse o delegado.

Segundo Pes, a área em que aconteceu o homicídio é bastante movimentada. Por conta disso, vários moradores do bairro testemunharam os disparos. As testemunhas foram ouvidas desde a noite de segunda-feira até esta quarta. De acordo com a Brigada Militar (BM), o jovem foi assassinado com um tiro na cabeça. A suspeita é que a arma pertenceria a um adolescente de 16 anos.

Homem morre afogado após cair em poço em Restinga Seca



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas já encontrou a vítima sem vida. O suspeito do crime ainda não foi ouvido pela polícia.