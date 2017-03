A rede de apoio a crianças vítimas de violência é falha, diz delegado 

Segurança 20/03/2017 | 11h20 Atualizada em

Apesar de todo o esforço para prestar um atendimento mais humanizado para crianças vítimas de violência sexual em Santa Maria _ uma sala humanizada foi inaugurada na Delegacia da Criança e do Adolescente _, a Polícia Civil lamenta que não exista uma rede pública forte, com viés educativo e de segurança, para acolhimento das vítimas na cidade.



Na avaliação do delegado regional de Santa Maria, isso pode se refletir na estabilidade do número de casos de violência registrados ano a ano: são 7 casos em média a cada mês na cidade.

– É necessária uma política educativa para evitar que esses casos aconteçam. À polícia, cabe a elucidação do fato. A denúncia ainda é tabu, já que a família, muitas vezes, vive em situação de vulnerabilidade. A mãe, por exemplo, depende do companheiro, ou não quer ficar sozinha, e, por isso, é conivente com a violência. É uma realidade que precisa mudar. Depois do atendimento, a criança precisa ser acompanhada para não voltar a ser vítima. Por isso, é necessária uma rede que preste ajuda – explica Sandro Meinerz, titular da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Mais de 17,5 mil crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual no Brasil em 2016, quase 50 por dia durante um ano inteiro. Os números são relativos às denúncias feitas ao Disque-Denúncia Nacional e Disque 100.



Negligência e violência psicológica são outras violações registradas. As meninas são as maiores vítimas, com 54% dos casos denunciados. A faixa etária mais atingida é a de 4 a 11 anos, com 40%. Meninas e meninos negros ou pardos somam 57,5% dos atingidos.

Santa Maria conta, hoje, com dois espaços para acolhimento: o Lar de Mírian e as Aldeias Infantis SOS. Até o ano passado, havia atendimentos específicos nos Centros de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), mas foram suspensos por decisão da prefeitura.

O MP, cobrando do Executivo municipal espaços para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, fez uma reunião na última quarta-feira. No entendimento do órgão, eles não seriam suficientes, e a rede não estaria funcionando de acordo.



