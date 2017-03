A cirurgia de Maria Clara está bem perto de ser feita

Saúde 15/03/2017 | 08h20 Atualizada em

Há pouco mais de três semanas, o Diário o contou a história da Maria Clara Mendes Derzette, 9 anos. A menina tem uma doença congênita no coração e que o único tratamento é uma cirurgia que não é ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No final do ano passado, incentivada por um amigo, ela lançou um vídeo e uma campanha na internet para conseguir o dinheiro necessário para pagar o procedimento: entre R$ 40 mil e R$ 50 mil.



Até dias atrás, com as doações recebidas no início da campanha e após a publicação da reportagem em 20 de fevereiro, ela havia arrecadado em torno de R$ 6 mil. Mas esse valor teve um salto no último final de semana.



Com a reportagem do Diário em mãos, a mãe de Maria Clara, Cicernair Mendes (Ciça), 36 anos, procurou a coordenação de Eventos da Estância do Minuano na quinta-feira passada. Ela pediu autorização para vender seus pães de mel durante o evento e qualquer ajuda que conseguisse para tentar levantar o dinheiro necessário para o procedimento da filha.

O pedido ecoou pela Estância pela voz do narrador, João Carlos Moura, o Neco, e a resposta veio do público, de empresas e cabanhas e outros participantes e até dos funcionários da entidade. O resultado é que a família quase chegou a totalidade do montante necessário. Os cerca de 500 pães de mel que Ciça havia preparado foram todos vendidos.

Maria Clara abriu a gineteada e a cada prova e atividade, o narrador convocava o público que retribuía com doações não só em dinheiro, mas com objetos. Alguns, como camisetas e uma faca, foram leiloados durante o rodeio mesmo, chegando a R$ 32 mil. Outros, como animais e acessórios de montaria ainda serão leiloados, o que deve render mais cerca de R$ 10 mil, totalizando R$ 42 mil em doações durante o rodeio.

– Estamos muito felizes. A Estância do Minuano abraçou a causa da Maria Clara. Fizemos uma campanha a procura de anjos e encontramos muitos – falou agradecida Ciça.

Neco, o narrador, contou que teve uma motivação extra para soltar a voz em busca de ajuda para a menina. Anos atrás, a filha dele passou por uma cirurgia e ficou em coma.

– Veja como o povo gaúcho é bom. Montamos duas urnas e começamos a arrecadar. Quando falava ao microfone, tentava sensibilizar as pessoas que precisávamos ajudar para que aquele anjinho ficasse sempre conosco e não temporariamente. Acho que deu certo. Quem proporcionou isso foram as pessoas que doaram – disse Neco.

O narrador contou que as doações vieram também dos funcionários da Estância. Os homens que trabalhavam no brete dos animais que ganhavam R$ 20 ou R$ 30 por dia, se juntaram e deram todo o valor de um dia.

Nesta terça-feira, Maria Clara e a mãe foram ao Instituto do Coração em Porto Alegre, onde a menina faz acompanhamento e onde deve ser feita a cirurgia. A ideia é esperar até somar todos os valores e, depois, tentar agendar o procedimento.





