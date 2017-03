91 vagas de empregos, estágios e cursos técnicos para terça-feira

Emprego 27/03/2017 | 17h01 Atualizada em

SINE

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 17h, na Rua Silva Jardim, 1.994. As vagas abaixo estão disponíveis para terça-feira. Outras informações pelo telefone (55) 3222-9005.

Açougueiro

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Manutenção Elétrica

Auxiliar de Manutenção Mecânica

Comprador

Confeiteiro

Consultora de Vendas

Controlador de Entradas e Saídas

Cozinheiro Doméstico

Cozinheiro Geral

Mecânico Diesel

Operador de Logística

Padeiro

Técnico em Climatização

Técnico em Saúde Bucal

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

Atendente de Lojas

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Linha de Produção

Monitor Infantil

Oficial de Serviços Gerais

Servente de Obras

CDL

A CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comércio. Interessados devem entregar seus currículos na recepção da entidade (Rua Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, ou pelo e-mail cdlemprego@cdlsm.com.br. As vagas abaixo estão disponíveis para o mês de março. Mais informações pelo telefone (55) 3220- 6633.

Almoxarife

Carga e descarga

Conferente

Cozinheiro

Governanta doméstica

Recepção

Representante comercial (2 vagas)

Vendas

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

Auxiliar Geral

Comissão de Embarque

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) é uma associação civil, que promove a capacitação e a inserção dos jovens ao mercado de trabalho. A agência está localizada na Rua Venâncio Aires, 2035, sala 504, e funciona das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30. Mais informações pelo telefone (55) 3222-5833. As vagas de estágio abaixo estão disponíveis para a semana.



Administração (8 vagas)

Arquitetura (1 vaga)

Ciências Contábeis (2 vagas)

Direito (2 vagas)

Educação Especial (2 vagas)

Educação Física (2 vagas)

Enfermagem (1 vaga)

Ensino Médio (5 vagas)

Farmácia (1 vaga)

Jornalismo (1 vaga)

Magistério (1 vaga)

Matemática (1 vaga)

Pedagogia (7 vagas)

Publicidade e Propaganda (1 vaga)

Secretariado (1 vaga)

Técnico Contabilidade (2 vagas)

Técnico em Administração (2 vagas)

Técnico em Eletrotécnica (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (1 vaga)

Técnico em Radiologia (1 vaga)

Processo Seletivo do Iplan

Termina no dia 28 de março, o período de inscrições para processo seletivo de estagiários do Instituto de Planejamento. As inscrições são realizadas, das 08h às 11h e das 14h às 17h30min, no Centro de Integração Empresa Escola (Rua Venâncio Aires nº 2035/5º andar, Centro).

Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos, estarem matriculados no ano letivo de 2016 ou serem estudantes dos cursos disponíveis. A carga horária é de 30 horas semanais. Mais informações no Edital 01/2017.

Arquitetura e Urbanismo (Cursando a partir do 5º semestre)

Arquivologia (Cursando a partir do 3º semestre)

Superior em Geoprocessamento Cursando a partir do 4º semestre

Técnico em Administração

Cursos técnicos do Senac-RS

As inscrições para os cursos técnicos do Senac Rio Grande do Sul foram prorrogadas para o dia 17 de abril. A instituição oferece cursos na modalidade EAD. As inscrições podem ser feitas pelo site. Confira as áreas disponíveis:

Técnico em Administração

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Guia de Turismo

Técnico em Informática

Técnico em Logística

Técnico em Marketing

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações Imobiliárias

Sindilojas

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria está com seleção aberta para vaga de Vendedor Interno e Externo. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail gerencia@sindilojas-sm.com.br, ou preenchidos diretamente na sede do sindicato, localizado na Rua Roque Calage, n° 8, Bairro Centro, das 9h às 12h, e das 13h30 às 18h.