8 opções de risotos para domingo em Santa Maria

Almoço tradicional 31/03/2017 | 12h31 Atualizada em

Já é tradição em boa parte das igrejas e instituições de Santa Maria: aos domingos tem que ter risoto! Para você aproveitar o domingo e deliciar-se, o Diário traz as 7 opções de risotos deste domingo para levar ou para comer no local.

Os almoços variam de R$ 8 a R$ 10 a concha. Em alguns locais são oferecidos acompanhamentos como galeto, maionese e saladas. Confira:

Paróquia das Dores

Quando/onde _ A partir das 11h15min, na Rua Pinto Bandeira, 15

Atrações _ Risoto, galeto e maionese

Quanto _ R$ 10 (risoto), R$ 17 (galeto) e R$ 8 (maionese)

Informações _ Para levar. Mais informações pelo telefone (55) 3221-3072 ou (55) 99972-7686

Lar de Joaquina

Quando/onde _ A partir das 11h15min, na Avenida Presidente Vargas, 1.920

Atrações _ Risoto, galeto, salada e feira de artesanato

Quanto _ R$ 10 (risoto), R$ 15 (galeto - 6 pedaços) e R$ 7 (salada)

Informações _ Reservas pelo telefone (55) 3221-3197Santo Antônio

Quando/onde _ A partir das 11h30min, na Avenida Presidente Vargas, 123

Atrações _ Risoto

Quanto _ R$ 8 (a concha)

Informações _ Reserva de fichas antecipadas no (55) 3221-5711



Catedral Metropolitana

Quando/onde _ A partir das 11h30min, na Avenida Rio Branco, 821

Atrações _ Galeto, Risoto, Maionese, Cucas e Merengues

Quanto _ R$ 16 (galeto), R$ 10 (risoto) e R$ 8 (maionese

Informações _ As fichas devem ser adquiridas com antecedência pelo telefone (55) 3221-2695 ou na secretaria da Igreja ou no junto ao Salão Paroquial

Basílica da Medianeira

Quando/onde _ A partir das 11h15min, na Avenida Medianeira, 631

Atrações _ Risoto, galeto, polenta e maionese

Quanto _ R$ 8 (a concha), R$ 15 (galeto – 6 pedaços), R$ 8 (maionese – porção) e R$ 4 (polenta – 6 pedaços)

Informações _ As fichas podem ser adquiridas na secretaria da paróquia, das 8h às 12hs e das 14h às 18h ou no dia do evento, a partir das 8h30min. Reservas pelos telefones (55) 3222- 5498 e (55)99901-0946

Belinaso

Quando/ onde _A partir das 12h, na Rua Pedro Américo, 195 (bairro Camobi)

Atrações _ Risoto, maionese, galeto, carne no espeto (c/ osso) (s/osso)

Quanto_ R$10 (Risoto), R$ 6 (maionese), R$ 2,50 (un/ galeto), carne no espeto (R$ 30 c/ osso) (R$ 38 s/osso)

Informações _ (55) 3311-6543 e 99993- 4160, 99605-1685, 99206-1119



Risoto Solidário

Quando/Onde – Às 11h30min, na Rua Marechal Gomes Carneiro, 388, bairro Dores

Atrações – Risoto, galeto, carne de gado, de porco e maionese

Quanto – R$ 8 (concha de risoto), R$ 6 (coxa e sobrecoxa), R$ 20 à 30 (espeto de carne bovina ou de porco) e R$ 5 (maionese / duas pessoas). Encomendas acima de R$ 35 têm entrega grátis



Bairro Caturrita

Quando/onde _ A partir das 11h30min, na Rua Portão Branco, bairro Caturrita

Atrações _ Risoto e salada verde

Quanto _ R$ 7 (a concha)

Informações _ A iniciativa é organizada por moradores em prol ao conserto da rua Portão Branco. As fichas podem ser adquiridas até 01/04 com Lúcia (55) 99683-9264