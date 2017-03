7 concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas

Concursos 19/03/2017 | 18h01 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para concursos públicos e processos seletivos de estágios para todos os níveis de ensino. Os salários vão de R$ 600 a R$ 8.140,78. Confira informações sobre datas e inscrições:

Professor substituto da Universidade Federal de Santa Maria

A Universidade Federal de Santa Maria está com dois editais abertos para professor substituto. Confira as oportunidades:

Engenharia Mecânica

Processo seletivo para 2 vagas de professor substituto do curso de Engenharia Mecânica da UFSM. As inscrições estarão abertas até o dia 22 de março.

A remuneração varia de R$ 2.236,29 a R$ 3.305,07. As vagas são para os campus de Santa Maria nas áreas de Processos de Fabricação e Controle Numérico. Os interessados devem se inscrever no Departamento Didático de origem das vagas, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Mais informações estão disponíveis no edital N.041/2017.

Mais áreas de ensino

Também estão disponíveis 6 vagas para os campi de Santa Maria e Palmeira das Missões, nas áreas de Ciências Econômicas, Artes Cênicas, Direito, Documentação, Engenharia Sanitária e Ambiental e Estruturas e Construção Civil. A remuneração vai de R$ 6.586 a R$ 9.570.

As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 23 de março. O edital também está disponível no site.

Prefeitura de Santiago

Está aberto edital para processo seletivo de estagiários para a Prefeitura de Santiago. As vagas são destinadas a acadêmicos dos cursos de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Natureza, Gestão Pública e Pedagogia.

A bolsa-auxílio é de R$ 600 para jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia o dia 22 de março. O edital está disponível no link.

Universidade Federal do Pampa

Está aberto o edital n° 72/2017 para seleção de cinco Professores para o campus Jaguarão e Uruguaiana da UNIPAMPA. As inscrições vão até o dia 6 de abril. A taxa é de R$ 180.

O edital está disponível no site. A remuneração vai até R$ 4.446,61, mais auxilio-alimentação e retribuição por titulação.

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Até 4 de abril está aberto processo seletivo do concurso público para quatro cidades do Rio Grande do Sul. São mais de 900 vagas em Lajeado, Rio Pardo, São José do Norte, e Tramandaí. Os salários variam de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78. As vagas são para profissionais de saúde, de nível superior, médio, técnico e fundamental. As inscrições devem ser feitas pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para nível superior, R$ 60 para níveis técnico e médio e R$ 30 para níveis fundamental.

Prefeitura de Capitão

A prefeitura está com seleção para preencher a vaga de Agente Comunitário de Saúde. A remuneração é de R$ 1.111,50, para trabalhar em carga horária de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 24 de março, pelo site schnorr.com.br. O valor da taxa é de R$ 50,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3758-1122 e pelo edital disponível em capitaors.com.br/publicacoes.

Prefeitura de Espumoso

Aberto edital para compor 11 vagas para servidores temporários. A remuneração varia de R$ 1.014,00 a R$ 1.708,94. As vagas são para os cargos de Agentes de combate Endemias, Auxiliar Geral no combate às endemias, Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Servente e Vigia Municipal. Os interessados devem realizar suas inscrições até o dia 22 de março pelo site. O valor da taxa é de R$ 30,42. Mais informações no edital nº 003/2017.