63 professores são convocados para a rede municipal

147 professores foram chamados pela prefeitura no início de fevereiro, mas 63 educadores não responderam à convocação Foto: Roni Riet / Divulgação / Divulgação

A prefeitura lançou, nesta quinta-feira, o edital de chamamento de 63 professores, em regime emergencial, para suprir a demanda das escolas municipais. Os convocados devem se apresentar na Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa (Rua Venâncio Aires, 2277, 3º andar), conforme o cronograma pré-estabelecido no edital, a partir de segunda-feira, das 8h às 13h.

Os candidatos que não puderem comparecer na data marcada deverão se apresentar no dia 13 de março, data destinada aos retardatários, do meio-dia às 15h, no mesmo local.

Segundo a secretária interina de Educação, Maria Gorete Farias, esta chamada cobre os educadores faltantes do primeiro chamamento, que convocou 147 professores. Ela acredita que a resposta deste edital também não será de 100% e comenta que uma terceira chamada ainda pode ser realizada.

Estão convocados professores da Educação Infantil, dos Anos Iniciais, de Artes e Ciências Biológicas. A documentação necessária, o cronograma de apresentação e os nomes dos convocados podem ser conferidos aqui, no edital número 2, com data de publicação desta quinta-feira.