50 meses da tragédia é de homenagens na Tenda da Vigília

Esta segunda-feira foi marcada por homenagens às vitimas da tragédia da boate Kiss, que matou 242 pessoas e completou quatro anos e dois meses hoje. Amigos e familiares de vítimas fizeram uma vigília na tenda, na Praça Saldanha Marinho, das 8h às 18h.



Por voltas das 16h, o Coral Illumina, da Escola Municipal Duque de Caxias, fez uma apresentação na tenda da vigília. Também foi realizado no local um momento de reflexão espírita, sob o comando da professora aposentada Maria das Graças Py.

Durante o dia, material escolar foi arrecadado e será entregue para crianças ligadas à Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Estação dos Ventos, comunidade do Bairro Km 3, em Santa Maria. As atividades do dia foram encerradas com o tradicional minuto do barulho, quando uma salva de palmas homenageou as vítimas.

De acordo com o vice-presidente da Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva, a vigília das famílias acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, das 9h às 18h e, mensalmente, em todos os dias 27.