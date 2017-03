4ª Coordenadoria Regional de Saúde vai mudar de endereço

Saúde Pública 29/03/2017 | 09h26 Atualizada em

A sede da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS) vai mudar de endereço. Atualmente, o órgão estadual fica em um prédio anexo à Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma), com acesso pela Rua Heitor Campos, no bairro Medianeira, cujo aluguel é cerca de R$ 25 mil mensais. O contrato venceu há mais de um mês e, em função disso, já tramita uma ordem de despejo contra a coordenadoria.



Nova sede da 4ª CRS, na Rua General Neto Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

22 profissionais são chamados para o Husm e devem começar em abril



A mudança, que deve ocorrer até segunda-feira, será para um edifício alugado pelo governo na Rua General Neto, entre a Avenida Dores e a Rua Pinheiro Machado, pelo qual o governo irá pagar R$ 34 mil por mês. No local, até 2016, funcionava a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal.

Segundo a 4ª CRS, os prédios que o Estado tem na cidade ou são pequenos ou não estão em condições de abrigar os 90 servidores. Um dos motivos para a mudança é facilitar o acesso para a população e para as 32 prefeituras atendidas pela 4ª CRS.

Santa Maria receberá 105 mil doses de vacina da gripe



Outro fator é a concentração de todos os serviços da saúde do Estado em um mesmo prédio. Mas, isso não vai acontecer integralmente neste primeiro momento. É que o setor de farmácia, onde são entregues os medicamentos de média complexidade fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deve permanecer no antigo prédio da Rua André Marques, pelo menos, até o final do primeiro semestre.

Além disso, por enquanto, também ficam no velho edifício o almoxarifado e três laboratórios. O aluguel desse espaço custa mensalmente ao Estado em torno de R$ 10 mil.

Professores poderão ser vacinados contra a gripe gratuitamente



O Ministério Público acompanha o processo de mudança por meio de um inquérito civil que investiga, desde o ano passado, a inadequação do prédio na Rua André Marques.

Para desocupar a antiga estrutura, o coordenador da 4ª CRS, Roberto Schorn, diz que os donos do edifício da General Neto ampliarão a área para alocar os laboratórios e o almoxarifado. Já para a farmácia, o coordenador trabalha com a possibilidade de a prefeitura assumir a dispensação dos medicamentos. É que, diferentemente de outras cidades, em Santa Maria, o município entrega remédios da Atenção Básica e, o Estado, os demais.

Saiba mais sobre as principais doenças do sistema nervoso



Segundo Schorn, a negociação com a prefeitura estaria adiantada e um acordo perto de ser concretizado.

– Santa Maria é o único município no interior do Estado em que o Estado dispensa medicamentos para os pacientes – disse o coordenador.

Para auxiliar no processo, o Estado ofereceu à prefeitura quatro casas que possui na Rua Astrogildo de Azevedo. Nelas, o município poderia alojar a atual farmácia municipal, que hoje fica na Rua Roque Callage, e com a qual gasta R$ 60 mil por ano de aluguel. Para o local também iria a farmácia do Estado. Estaria incluída, ainda, a cedência de um farmacêutico da 4ª CRS que, conforme Schorn, daria suporte à equipe municipal ¿pelo período que for necessário¿.

Nesta quarta-feira, o prefeito Jorge Pozzobom deve fazer uma visita aos imóveis na Astrogildo de Azevedo. Ele diz que será feita uma avaliação para verificar se as casas atendem às exigências da Vigilância Sanitária para o armazenamento de remédios.

Saiba quais são as principais doenças do aparelho respiratório e como evitá-las



Mas, o prefeito adianta que, para assumir a dispensação de medicamentos entregues pelo Estado, primeiro quer saber quais as atribuições e responsabilidades caberão ao município. Pozzobom reporta ao fato de o município vir a ser responsabilizado por uma eventual interrupção no fornecimento de remédio.