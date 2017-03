23º Rodeio do Conesul encerra neste domingo

Segura, peão! 11/03/2017 | 19h14 Atualizada em

Narração acelerada e cheia de brincadeiras. Não, não estamos falando de futebol e sim das provas de laço do 23º Rodeio do Conesul, que acontece até este domingo, na Estância do Minuano. Até às 17h deste sábado o evento recebeu cerca de 3,5 mil pessoas, segundo Rogério Pivotto, conselheiro de administração da Estância.

Pivotto comenta que o tempo muito chuvoso afastou um pouco do público, mas ainda assim, até o encerramento do Rodeio, são esperadas cerca de dez mil pessoas _ na soma dos cinco dias de evento. Mesmo assim, o conselheiro são 3,5 mil pessoas acampando na Estância do Minuano.

Dentre eles estão Manoel e Leonardo Ribas, de 46 e 25 anos, respectivamente. Pai e filho saíram de Santa Bárbara do Sul (RS) e estão acampados, desde quarta-feira, na Estância. Leonardo é engenheiro agrônomo e diz que participa de rodeios há 10 anos, inspirado no pai, que é produtor rural e compete há 26 anos.

_ Ele foi a minha maior inspiração para competir em rodeio, desde criança vendo ele laçar, seria difícil eu não seguir o mesmo caminho _ conta Leonardo.

Os dois são integrantes da equipe Ponta de Tropa e participaram das provas Laço Equipe, Dupla e Trio, que terão as finais neste domingo. Manoel diz que participa do Rodeio do Conesul há 14 anos consecutivos e comenta que a estrutura do evento deste ano está muito boa.

Além dos competidores, quem também elogiou a organização do Rodeio foi a empresária Luciane Bidinoto, 27 anos, que está no evento com uma loja de artigos tradicionalistas. Ela é de Jaguari e conta que desde criança participa com o pai dos rodeios do Conesul. Luciane diz que as vendas estão boas e que as alpargatas são os artigos mais procurados.

A 23ª edição do rodeio tem participantes de 48 municípios, de quatro países. São 205 equipes, de 140 entidades, incluindo 1.025 laçadores e 40 ginetes na competição. A premiação do campeonato prevê R$ 50 mil reais no laço oficial, R$ 25 mil no laço certeiro, R$ 15 mil na gineteada, um carro zero km no potraço e R$ 4 mil no crioulaço.

Quem quiser visitar o evento, o valor de acesso ao parque é R$ 10, com direito para assistir aos shows nativistas que acontecem no lonão principal. A arquibancada principal é R$ 10 e, à esquerda da pista, R$ 5. O estacionamento é R$ 10.

PROGRAMA-SE

Sábado

19h30min – 2ª Classificatória da Gineteada

21h – Apresentação da invernada artística da Estância do Minuano

21h30min – Show Nativista com César Oliveira e Rogério Melo

23h30min – Baile com os Quatro Gaudérios





Domingo

A partir das 7h30min – 6ª rodada de laço equipe, 5ª Rodada de Laço Menina/Piá/Guria/Guri e Prenda (e desempate, se houver), desempate da fase classificatória: Equipes, Vaqueano e Veterano (se houver) e laço Duplas

9h30min – Vaca Parada

14h – Finais das Forças. Serão duas rodadas para cada (4ª força, 3ª força, 2ª força e 1ª força)

Fim de tarde – Final da Gineteada

21h30min – Show com o grupo Jeito Gaúcho