23º Rodeio do Cone Sul começa nesta quarta-feira

08/03/2017 | 11h22

Começa, nesta quarta-feira, a 23ª edição do Rodeio do Cone Sul. O evento reúne admiradores do tradicionalismo, na sede da Associação Tradicionalista Estância do Minuano, em Santa Maria.

A programação começa às 14h, com o Potraço, que é a venda de potros e potrancas. Logo após, às 17h, ocorre o Crioulaço, competição de tiro de laço da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). Para hoje, não há apresentações artísticas.

Na quinta-feira, já começam as provas. Às 8h ocorre a Prova Laço Cavalo QM. Às 14h, será a vez da competição de Laço Certeiro. A prova de Laço Dupla ocorre às 16h. Em seguida, será a prova de Laço Trios. Às 21h, tem leilão de Cavalo Quarto de Milha e, depois, por volta das 21h30min, ocorre o show nativista com Benaduce Júnior e Grupo.

A abertura oficial do rodeio será na sexta-feira, às 8h. Com atividades até domingo, o evento terá muitas provas campeiras, shows, acampamento e leilões.

QUARTA-FEIRA

14h – Potraço

17h – Crioulaço



QUINTA-FEIRA

8h – Laço Cavalo QM

14h – Laço Certeiro

16h – Laço Dupla

Até as 18h – Inscrições para o Laço Trios

30 minutos após o Laço Dupla – Laço Trios

21h – Leilão Cavalo Quarto de Milha

21h30min – Show com Benaduce Júnior e Grupo