23 profissionais são chamados para o Husm e devem começar em abril

Os 23 novos funcionários convocados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para atuar no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) deverão se apresentar nesta quarta-feira, das 8h às 16h, na sala do AGHU, junto ao hospital, no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a documentação exigida. Conforme publicado no Diário Oficial da União em 24 de fevereiro, o grupo é formado por três assistentes administrativos, 13 trabalhadores da área assistencial e sete médicos.

Os profissionais também deverão realizar os exames admissionais na semana que vem (veja o quadro abaixo). A partir de 3 de abril, eles já estarão trabalhando no hospital. Os convocados prestaram concurso em 2014 e 2015.

Cronograma

29 de março– 8h às 16h, sala do AGHU, junto ao Husm– Apresentação e entrega dos documentos exigidos no Anexo II do Edital (original e cópia)– Apresentação dos documentos necessários para contratação, relacionados no siteebserh.gov.br– A entrega dos documentos pode ser efetuada por procuração registrada em cartório– Agendamento para coleta de sangue e exame admissional– Entrega do curriculum vitae e do cadastro disponibilizado no site ebserh.gov.br

30 de março– 7h às 9h, sala do Setor de Saúde Ocupacional, no subsolo do Husm– Coleta de Sangue, conforme agendamento. Candidato deverá estar em jejum de, no mínimo, 12 horas. Levar cópia do RG e do comprovante de residência

31 de março– 8h às 12h, na sala do Setor de Saúde Ocupacional, localizada no subsolo do Husm; – Exame admissional, conforme agendamento e entrega da carteira de vacina de Hepatite B e Tétano