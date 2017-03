186 vagas empregos, estágios e cursos técnicos para quarta-feira

Empregos 28/03/2017 | 17h01 Atualizada em

SINE

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 17h, na Rua Silva Jardim, 1.994. As vagas abaixo estão disponíveis para quarta-feira. Outras informações pelo telefone (55) 3222-9005.

Ajudante de Padeiro

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar de Manutenção Elétrica

Auxiliar de Manutenção Mecânica

Chefe de Oficina

Comprador

Confeiteiro

Controlador de Entradas e Saídas

Cozinheiro Doméstico

Cozinheiro Geral

Mecânico Diesel

Operador de Caixa

Padeiro

Técnico em Saúde Bucal

Vendedor Interno (2 vagas)

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)



Atendente de Lojas

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Linha de Produção

Monitor Infantil

Oficial de Serviços Gerais

Repositor de Mercadorias

Servente de Obras

CDL

A CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comércio. Interessados devem entregar seus currículos na recepção da entidade (Rua Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, ou pelo e-mail cdlemprego@cdlsm.com.br. As vagas abaixo estão disponíveis para o mês de março. Mais informações pelo telefone (55) 3220- 6633.

Cozinheiro

Governanta doméstica

Recepção

Representante comercial (2 vagas)

Venda externa

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)



Auxiliar de Arquivo

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) é uma associação civil, que promove a capacitação e a inserção dos jovens ao mercado de trabalho. A agência está localizada na Rua Venâncio Aires, 2035, sala 504, e funciona das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30. Mais informações pelo telefone (55) 3222-5833. As vagas de estágio abaixo estão disponíveis para a semana.

Administração (8 vagas)

Arquitetura (1 vaga)

Ciências Contábeis (2 vagas)

Direito (2 vagas)

Educação Especial (2 vagas)

Educação Física (2 vagas)

Enfermagem (1 vaga)

Ensino Médio (5 vagas)

Farmácia (1 vaga)

Jornalismo (1 vaga)

Magistério (1 vaga)

Matemática (1 vaga)

Pedagogia (7 vagas)

Publicidade e Propaganda (1 vaga)

Secretariado (1 vaga)

Técnico Contabilidade (2 vagas)

Técnico em Administração (2 vagas)

Técnico em Eletrotécnica (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (1 vaga)

Técnico em Radiologia (1 vaga)

Cursos técnicos do Senac-RS

As inscrições para os cursos técnicos do Senac Rio Grande do Sul foram prorrogadas para o dia 17 de abril. A instituição oferece cursos na modalidade EAD. As inscrições podem ser feitas pelo site ead.senac.br/cursos-tecnicos/. Confira as áreas disponíveis:

Técnico em Administração

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Guia de Turismo

Técnico em Informática

Técnico em Logística

Técnico em Marketing

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações Imobiliárias

Intelectus

A Intelectus é uma agência recrutadora de pessoas que funciona no site. As vagas abaixo estão disponíveis no momento. Mais informações pelo telefone: (55) 99704- 9346.

Auxiliar Administrativo (PcD)

Auxiliar Administrativo Financeiro

Auxiliar Administrativo Financeiro (São Vicente)

Auxiliar de Expedição (São Vicente)

Auxiliar Financeiro (meio turno)

Chefe de Armazém (São Vicente)

Classificador de Grãos (São Vicente)

Consultor de Vendas de Automóveis

Consultor de Vendas de Automóveis (Ijuí)

Consultor de Vendas de Automóveis (Uruguaiana)

Consultor de Vendas de Serviços (Passo Fundo)

Descarregador (São Vicente)

Doméstica/Babá

Estagiário em área administrativa

Gerente de Unidade de Grãos (São Vicente)

Jovem Aprendiz

Mecânico de Máquinas Agrícolas

Operador de Balança (São Vicente)

Operador de Caixa

Operador de Secador (São Vicente)

Operador de Telemarketing

Operador de Tombador (São Vicente)

Peneirista (São Vicente)

Supervisor Administrativo Financeiro (São Vicente)

Supervisor de Vendas

Suporte Operacional de Máquinas

Vendedor de Máquinas Externo (Júlio de Castilhos)

Vendedor Técnico

Futura

A Futura Gestão de Pessoas funciona de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio dia, e das 13h às 18h, na Rua Alberto Pasqualini, 25/101. Abaixo, as vagas disponíveis. O cadastro pode ser feito somente pelo site.

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar Departamento Fiscal

Consultor de Vendas/Controle de Pragas

Consultora de Vendas

Entregador

Garçom/Garçonete

Mecânico Industrial

Operador de Suporte Técnico

Projetista Mecânico

Soldador

Supervisor Comercial

Técnico em Segurança do Trabalho

Vendedor

Vendedor Externo

Vendedor Externo

Ello

A Ello Assessoria em Recursos Humanos (Rua Alberto Pasquilini, 111,sala 1.306) oferece as seguintes vagas para emprego e estágio. Currículos podem ser cadastrados pelo e-mail curriculo@ellorh.com.br. Informações pelos telefones (55) 3225-2021 e 3027-2021.

Assistente Contábil

Assistente e Auxiliar Contábil

Atendente Administrativo

Atendente de Operadora de Telemarketing Receptivo

Auxiliar Contábil (2 vagas)

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Biomédica

Designer de Sobrancelhas

Esteticista

Gerente Administrativa/Comercial

Mecânico

Médico do Trabalho

Programador

Serviços Gerais

Suporte Técnico

Técnica em Saúde Bucal

Vendedor Externo

Vendedor Interno de Motos

Vendedora Interna

Vagas de estágios

Administração

Enfermagem/Técnica de Enfermagem

Programadores

Efeito Mais

A empresa de recursos humanos Efeito Mais (Rua Riachuelo, 174, sala 201) oferece vagas de emprego. Os candidatos devem cadastrar seus currículos pelo site. Mais informações pelo telefone (55) 3028-6300. Confira os cargos disponíveis:

Analista Contábil

Analista de Pcp

Área administrativa, atendimento ou operacional (PcD)

Assistente Administrativo (2 vagas)

Assistente Comercial

Assistente de T.i

Atendente

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo (PcD)

Auxiliar Contábil

Auxiliar de Arquivologia

Auxiliar de Comunicação/Publicidade

Auxiliar de Mídia/Redação

Consultor Administrativo (Erechim)

Consultor Técnico Comercial

Controle de Manutenção

Coordenador de Pcp

Coordenador de Produção

Encarregado de Limpeza

Gerente de Loja

Gerente de Padaria

Gerente de Unidade de Agronegócio (São Gabriel)

Paralegal

Recepção/Portaria (PcD)

Recepcionista

Supervisor Administrativo e Comercial

Supervisor de Manutenção (Bagé)

Técnico Agrícola

Técnico de Atendimento Avançado (Bento Gonçalves)

Técnico em Segurança do Trabalho

Sindilojas

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria está com seleção aberta para vaga de Vendedor Interno e Externo. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail gerencia@sindilojas-sm.com.br, ou preenchidos diretamente na sede do sindicato, localizado na Rua Roque Calage, n° 8, Bairro Centro, das 9h às 12h, e das 13h30 às 18h.

