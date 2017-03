11 concursos públicos estão com inscrições abertas

Concursos 15/03/2017 | 12h31 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de ensino. Os salários vão de R$ 999,66 a R$ 9.570 . As informações sobre datas e inscrições podem ser conferidas abaixo:

Professor substituto da Universidade Federal de Santa Maria

A Universidade Federal de Santa Maria está com dois editais abertos para professor substituto. Confira as oportunidades:

Engenharia Mecânica

Processo seletivo para 2 vagas de professor substituto do curso de Engenharia Mecânica da UFSM. As inscrições estarão abertas no período de 16 de março a 22 de março (exceto sábado e domingo).

A remuneração varia de R$ 2.236,29 a R$ 3.305,07. As vagas são para os campus de Santa Maria nas áreas de Processos de Fabricação e Controle Numérico. Os interessados devem se inscrever no Departamento Didático de origem das vagas, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Mais informações estão disponíveis no edital N.041/2017.



Mais áreas de ensino

Também estão disponíveis 6 vagas para os campi de Santa Maria e Palmeira das Missões, nas áreas de Ciências Econômicas, Artes Cênicas, Direito, Documentação, Engenharia Sanitária e Ambiental e Estruturas e Construção Civil. A remuneração vai de R$ 6.586 a R$ 9.570.

As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 23 de março. O edital também está disponível no site.

Caxias do Sul

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) abriu o edital n°01/2017 para concurso público. Ao total, serão 20 vagas para áreas de Agente Comercial, Ajustador de Hidrômetros, Assistente de Planejamento, Eletromecânico, Instalador Hidráulico, Leiturista, Operador de Estação de Bombeamento, Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, Técnico de Nível Médio (Edificações, Química e Saneamento).

As remunerações vão de R$ 1.581,04 A R$ 5.992,32. As inscrições vão até o dia 20 de março, pelo site. O valor da taxa fica entre R$ 25 a R$ 100.

Fundação Universidade Federal do Rio Grande

Último dia para se inscrever no processo seletivo para Professor temporário da FURG. A remuneração é de R$ 4.209.12, com 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 75 e podem ser feitas no campus da Instituição (Divisão de Protocolo, Avenida Itália, Km 8).

Os interessados devem possuir Graduação em Ciências Biológicas, ou Ecologia, ou Biologia Marinha, ou Oceanologia, ou Oceanografia. Com Mestrado em Botânica, ou Mestrado em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais, ou Mestrado em Oceanografia Biológica, ou Mestrado em Biologia Vegetal, ou Mestrado em Ciências Biológicas. Mais informações pelo telefone (53) 3233-6500 ou pelo edital n° 10/2017 disponível no link.

Universidade Federal do Pampa

Está aberto o edital n° 72/2017 para seleção de cinco Professores para o campus Jaguarão e Uruguaiana da UNIPAMPA. As inscrições vão até o dia 6 de abril. A taxa é de R$ 180. O edital está disponível no endereço eletrônico. A remuneração vai até R$ 4.446,61, mais auxilio-alimentação e retribuição por titulação.

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Até 4 de abril está aberto processo seletivo do concurso público para quatro cidades do Rio Grande do Sul. São mais de 900 vagas em Lajeado, Rio Pardo, São José do Norte, e Tramandaí. Os salários variam de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78. As vagas são para profissionais de saúde, de nível superior, médio, técnico e fundamental. As inscrições devem ser feitas pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para nível superior, R$ 60 para níveis técnico e médio e R$ 30 para níveis fundamental.

Prefeitura de Bento Gonçalves

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Bento Gonçalves vão até hoje. São 30 vagas para Auxiliar de Educação Infantil em nível médio. O salário mensal é de R$ 999,66 com regime de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de educação (Avenida Osvaldo Aranha, n° 1479, 3° andar, Bairro Cidade Alta, Bento Gonçalves), das 08h30min às 11h e das 13h30min as 17h. Não será cobrado taxa de inscrição. O edital está disponível no site em Processo Seletivo Simplificado 01/2017.

Prefeitura de Capitão

A prefeitura está com seleção para preencher a vaga de Agente Comunitário de Saúde. A remuneração é de R$ 1.111,50, para trabalhar em carga horária de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 24 de março, pelo site. O valor da taxa é de R$ 50,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3758-1122 e pelo edital.

Prefeitura de Espumoso

Aberto edital para compor 11 vagas para servidores temporários. A remuneração varia de R$ 1.014,00 a R$ 1.708,94. As vagas são para os cargos de Agentes de combate Endemias, Auxiliar Geral no combate às endemias, Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Servente e Vigia Municipal. Os interessados devem realizar suas inscrições até o dia 22 de março pelo link. O valor da taxa é de R$ 30,42. Mais informações no edital nº 003/2017.

Concurso Aeronáutica

As inscrições para o Concurso Aeronáutica 2017 estão abertas. Ao total, são 55 vagas para candidatos em nível superior. As oportunidades estão distribuídas em 5 editais em cursos de adaptação para dentistas, farmacêuticos, oficiais de apoio, engenheiros e capelães.

Para se candidatar aos cursos de dentistas, engenheiros e farmacêuticos, os candidatos não podem ter 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2018. Já, quem participar dos exames de Estágio de Adaptação deverão ter no máximo 32 anos, em 31 de dezembro de 2018.

O profissional deve se inscrever até o dia 21 de março pelo site. A taxa é de R$ 120. As remunerações dos cargos não foram informadas nos editais.



Marinha Soldado Fuzileiro Naval

As inscrições para o concurso de admissão às Turmas I e II/2018 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais vão até o dia 30 de março. Serão disponibilizadas 1.300 vagas para candidatos de ensino médio. Sendo 75 vagas são para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Para se inscrever, os interessados devem ser brasileiros, do sexo masculino, ter no mínimo 18 anos e no máximo 21 anos, não ser isento do serviço militar, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, não possuir deficiência física ou qualquer outra contraindicação. As inscrições podem ser realizadas no site. O valor da taxa é de R$ 20.