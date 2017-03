10 concursos estão com inscrições abertas no Estado. E os salários chegam a R$ 11,5 mil

Oportunidades 30/03/2017 | 15h56 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de ensino. Os salários vão de R$ 633,30 a R$ 11.515,98. Confira informações sobre datas e inscrições:

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O Hospital das Clínicas de Porto Alegre recebe inscrições para processo seletivo em Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior completos. Há vagas para Enfermeiro, Médicos em diferentes áreas, Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Manutenção e Profissional de Apoio. A carga horária é de 150h a 200h mensais de trabalho, com remunerações de R$ 1.463,13 à R$ 7.155,00 ao mês. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de abril pelo site.

FURG

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) abre edital de processo seletivo para contratação de quatro professoresdo Magistério Superior. Os salários vão de R$ 3.117,22 a R$ 4.209,12, por jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. As oportunidades são para lecionar nas áreas de Libras I e II; Gestão e Cooperativas; Fundamentos de Administração; Administração Financeira e Orçamentária e Língua Espanhola Instrumental I; Espanhol para Fins Específicos I. As inscrições estão abertas até 4 de abril de 2017, na Divisão de Protocolo (Avenida Itália, Km 8, Campus Carreiros, Rio Grande). A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 75,00. O edital nº 16/2017 pode ser conferido no link.

Prefeitura de Jaguari

Estão abertos editais de inscrições para dois concursos públicos da prefeitura de Jaguari. As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva para diferentes níveis de escolaridade.

Para concorrer às vagas de Agente Comunitário de Saúde, é necessário ter o ensino fundamental completo; residir na microárea da comunidade em que atuar e ter concluído, com aproveitamento, o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. O salário base será de R$ 1.173,11 para um regime de 40 horas semanais.

O outro concurso com inscrições abertas também tem vagas legais e para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 633,30 a R$ 5.100,50. As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de abril, pelo site. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 120. Outras informações podem ser obtidas nos editais disponíveis no site da Prefeitura.

Universidade Federal do Pampa

Está aberto o edital n° 72/2017 para seleção de cinco professores para o campus Jaguarão e Uruguaiana da UNIPAMPA. As inscrições vão até o dia 6 de abril. A taxa é de R$ 180. A remuneração vai até R$ 4.446,61, mais auxilio-alimentação e retribuição por titulação.

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Até 4 de abril está aberto processo seletivo do concurso público para quatro cidades do Rio Grande do Sul. São mais de 900 vagas em Lajeado, Rio Pardo, São José do Norte, e Tramandaí. Os salários variam de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78. As vagas são para profissionais de saúde, de nível superior, médio, técnico e fundamental. As inscrições devem ser feitas pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para nível superior, R$ 60 para níveis técnico e médio e R$ 30 para níveis fundamental.

Câmara Municipal de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre está com inscrições abertas para processo de seleção que tem a finalidade de contratação de estagiários de diversas áreas pelo período de dois anos, além da formação de cadastro reserva.

Há oportunidades para estudantes do ensino médio (23), Técnico em Eletrônica (3), Administração (3), Arquivologia (3), Jornalismo (1), Jornalismo - Fotografia (1), Relações Públicas (2), Informática (2), Técnico em Administração, Técnico em Edificações, Técnico em Informática, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Direito, Engenharia Civil e História.

A carga horária para estagiários de nível médio, técnico e superior é de 20 horas semanais, e as remunerações ficam entre R$ 674,77 e R$ 850,35. Os turnos de trabalho variam entre manhã e tarde. As inscrições devem ser realizadas até 1º de abril, pelo site.

Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso

A Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso, na região noroeste do Rio Grande do Sul, está com edital aberto para processo seletivo. As oportunidades são para Operador de Máquinas, Atendente de Educação Infantil, Monitor de Oficina de Informática, Técnico de Informática, Médico e Professor de Matemática.



As remunerações variam de R$ 1.118,83 e R$ 9.878,15, para carga horária de 20 a 44 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de abril através do endereço eletrônico. A taxa vai de R$ 50,00 a R$ 110,00. O edital de n° 10/2017 também está disponível no site.

Prefeitura de Novo Cabrais

A Prefeitura de Novo Cabrais divulga o edital n° 001/2017 do concurso público para preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reservas. A taxa de inscrição varia de R$ 52,79 a R$ 158,37. A carga horária é de 8 a 40 horas semanais, com salários até R$ 10.731,26.

Os cargos imediatos são para Médico Clínico Geral, Médico do PSF, Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais, Professor de Educação Artística, Professor de Língua Inglesa e Oficial Legislativo. As inscrições vão até o dia 16 de abril, por meio do site.

Prefeitura Serafina Corrêa

Até o dia 7 de abril estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Serafina Corrêa, no nordeste do Rio Grande do Sul. O edital n° 24/2017 disponibiliza cinco vagas para Médicos Clínicos Gerais. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. O vencimento é de R$ 5.757,99 a R$ 11.515,98. As inscrições são feitas, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, junto à sede do Município (Avenida 25 de Julho, n° 202, Centro Administrativo Municipal) das 8h30mins às 11h e das 13h30min às 17h. Mais informações no edital disponível no site.