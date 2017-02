Vítima de homicídio em Cacequi é identificada

Violência 15/02/2017 | 09h57 Atualizada em

Foi identificada a vítima do homicídio ocorrido no interior de Cacequi, na madrugada de terça-feira. José Edenilson Rodrigues, 45 anos, foi encontrado morto na manhã de terça, com sinais de violência.

Segundo informações da Polícia Civil de Cacequi, o corpo foi visto por uma mulher que faz transporte escolar, por volta das 6h30min, em uma estrada secundária da Estrada do Macaco Branco, na localidade de Restinga. A vítima apresentava sinais de duas facadas nas costas e outra no pescoço - que seriam a causa da morte.

A investigação entrou em contato com hospitais e bombeiros para identificar e, no final da tarde, conseguiu contatar a família, após alguns documentos da vítima serem encontrados próximos do local do crime. Ele era natural de São Vicente do Sul, e ainda não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Civil ouviu os familiares do homem durante a terça para esclarecer o ocorrido. Já há suspeito do crime, entretanto, ele ainda está foragido.