Vigilância Ambiental investiga se morte de bugio tem relação com febre amarela em Santa Maria

A equipe da Vigilância Ambiental de Santa Maria começou a investigar, na tarde de ontem, a morte de um bugio no interior do município. Até o fechamento desta edição, não havia informação sobre as circunstâncias da morte do animal, que pode ter ocorrido por causas naturais ou por febre amarela. Um veterinário do setor, que é ligado à Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, foi ao local, que não foi divulgado, para fazer um levantamento de dados. Mas, de início foi descartado que a morte do bicho tenha ocorrido por agressão.

Os especialistas consideram o bugio como um elemento de alerta para o controle da febre amarela. É que existem dois tipos de mosquitos transmissores da doença que circulam nas partes mais altas das copas das árvores, nas matas, onde os bugios costumam se abrigar e buscar alimento. Infectado com o vírus da febre amarela, a morte do animal é inevitável. A transmissão se dá quando o mosquito silvestre transmissor pica um morador da zona rural e este é picado por um Aedes aegypti que passa a transmitir a febre aos demais humanos na área urbana. Por isso, ele funciona como um sentinela para a população das cidades.

– A morte dos bugios é um sinalizador de que algo não está bem. A manutenção deles é de extrema importância – alerta o médico veterinário da Vigilância Ambiental, Carlos Flávio Barbosa da Silva.

Até o momento, não foi confirmada doença em bugios em nenhum dos 32 municípios da região de abrangência da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Um outro caso de morte de um animal da mesma espécie ocorrido em São Sepé, em janeiro, também está em fase de investigação. Foi feita coleta de amostra e enviada ao laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo. O resultado ainda não foi informado.

A relação entre a morte do bugio localizado ontem na área rural de Santa Maria e a febre amarela será de difícil comprovação já que o corpo do animal estava em fase de decomposição. Segundo o veterinário da Vigilância Ambiental da 4ª CRS, Artur Brondani, para a análise, o ideal é que a amostra seja coletada em até oito horas após o óbito.

Por isso, os especialistas pedem que a população informe a Vigilância Ambiental assim que encontre um animal morto. O telefone é o 3921-7157.