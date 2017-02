VÍDEO: pais de vítimas da Kiss agradecem e pedem solidariedade

Tragédia em Santa Maria 02/02/2017 | 18h43 Atualizada em

Um vídeo produzido pela TV OVO e pelo Instituto Condor mostra um pouco do sentimento de saudade de pais e mães de vítimas da tragédia da Kiss e também de sobreviventes.



O material foi publicado nas redes sociais nesta quarta-feira e também é uma forma de agradecimento a todas as pessoas que, desde a data da tragédia, ajudaram aos pais e sobreviventes de alguma forma.

Através das palavras dos familiares que aparecem na produção, o agradecimento vai para as pessoas que ajudaram no resgate no dia 27 de janeiro de 2013 ou que até os dias de hoje apoiam a Associação de Familiares, Vítimas e Sobreviventes da Tragédia em Santa Maria (AVTSM).

As imagens foram gravadas em janeiro e o vídeo faz parte das homenagens feitas quando a tragédia completou quatro anos. O diretor do vídeo, Marcos Borba, lembra que além de expressar um pouco do sentimento dos pais, também é importante reforçar o sentimento de solidariedade.

_ Existe uma parcela de pessoas da cidade que acha que os pais devem esquecer, que todos devem esquecer. A tragédia deixou uma marca na cidade, é inegável. Os pais continuam na luta _ explica Borba.