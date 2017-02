VÍDEO: Leitor do Diário registra matagal no Cemitério São José

Descaso 10/02/2017 | 12h18 Atualizada em

A sujeira e a má conservação dos cemitérios de Santa Maria já são reclamações frequentes da população. O problema mais citado pelos moradores é a altura do matagal que se forma próximo dos túmulos e galerias, devido à demora em limpar os locais.

Na quarta-feira, um leitor do Diário esteve no Cemitério São José, no bairro de mesmo nome, e fez um vídeo registrando a situação. Nas imagens, é possível ver uma grande quantidade de mato espalhado por todo o local. Em alguns pontos, a caminhada pelo cemitério fica, praticamente, impossível de ser feita.

– Isso é um absurdo! Faz um ano que estive no mesmo lugar e a situação era a mesma. É um descaso e ninguém faz nada. Não tem como passar, é só um mato por tudo. Como é que a gente vai visitar os parentes desse jeito? – questiona Cezar Augusto Oliari, 42 anos.

O que diz a Prefeitura

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou, nesta sexta, que segue um cronograma para realizar a manutenção de todos os cemitérios. De acordo com o órgão, a limpeza e a manutenção do Cemitério Ecumênico Municipal iniciou em janeiro. Devido ao tamanho da área, as equipes da pasta ainda concentram esforços para finalizar o serviço no cemitério.



A secretaria ainda salientou que, após a conclusão da manutenção no Ecumênico, as equipes de Infraestrutura, seguindo o planejamento, farão a limpeza do Cemitério São José. Entretanto, ainda não há data definida para ocorrer a limpeza.



Conforme a secretaria, neste período, foi realizada, também, a limpeza e manutenção do Cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Caturrita. Neste espaço, além dos serviços citados, foi recuperado o acesso de entrada dos veículos.