VÍDEO: escola é arrombada pela quinta vez em 14 dias em Santa Maria

A diretora Rosecler Knackfuss festejou, na tarde desta segunda-feira, ao lado das outras professora, a assinatura de um convênio entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Escola Estadual Xavier da Rocha. Por meio do projeto Música na Escola, os mais de 300 alunos do colégio do bairro Itararé poderiam continuar suas lições de música, fazer apresentações e aprender de forma lúdica.

Mas o sonho da diretora e das professoras foi ceifado na manhã de hoje, mais uma vez. Desde o começo de fevereiro (14 dias, portanto), a escola foi alvo de um ladrão cinco vezes. O último arrombamento ocorreu nesta madrugada. Parte dos instrumentos que seriam usados no projeto foram levados.



Imagens de uma das câmeras de segurança mostram o momento em que o bandido passa pelo pátio frontal do colégio e segue até a horta. Dali, ele teve acesso ao telhado.





_ É a mesma pessoa sempre que entra no mesmo lugar. A gente conserta o telhado, e ele encontra outra forma de entrar. Desparafusa os brasilites. Na última vez, ele deixou uma lanterna e um cadeado. Hoje, me sinto impotente. Sou uma pessoa forte, mas cheguei chorando na escola agora de manhã. A gente faz milagres para deixar a escola melhor. Com pouco mais de R$ 2 mil mensais de verba de manutenção (para telefonia, internet, luz, água e material de expediente), conseguimos economizar e pintar o colégio _ lamentou a diretora, com a força de quem não pode esmorecer frente a um desafio tão grande que é educar.



Projetos em risco



Nas cinco vezes que entrou na escola, o ladrão já levou uma TV de 53 polegadas e dois DVDs que eram utilizados com os alunos do turno integral. Os equipamentos tinham três anos de uso. Foram conseguidos com verba do projeto Mais Educação.



O ladrão levou também os instrumentos musicais que estavam na escola fruto de um convênio com Exército e Fundae. Restaram apenas instrumentos velhos, da antiga banda marcial da escola.



_ Temos alguns instrumentos de percussão, que usamos nas oficinas do Mais Educação. Não vamos prejudicar os projetos, mas não sabemos por onde começar agora _ relatou uma professora da escola.



Segurança



Um dos mistérios envolvendo os arrombamentos é entender como o ladrão consegue desligar os sensores e os alarmes colocados na escola pela empresa de monitoramento Progel.



Conforme um técnico da empresa, a segurança foi reforçada com concertina (rolos de arame farpado), novos sensores em salas e câmeras.



_ O alarme não soou. Ele (ladrão) consegue inutilizar de alguma forma. Ele deve conhecer muito bem a escola e sabe por onde entrar, um especialista em altura (o telhado tem mais de 15 metros). Não temos como colocar concertina no todo telhado _ indigna-se o técnico da empresa.



