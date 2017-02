Vendaval derruba árvores e provoca estragos em Santiago

Região 22/02/2017 | 18h57 Atualizada em

Um vendaval que passou por Santiago deixou estrados em diferentes regiões do município, na tarde desta quarta-feira. É a segunda vez nesta semana que a cidade registra prejuízos e estragos em consequência de temporais.

De acordo com informações da prefeitura da cidade, muitas árvores foram derrubadas pelo vento, bloqueando a passagem em algumas ruas. O caso mais grave foi de uma árvore que caiu em cima de uma van, que estava estacionada na Rua Doutor Rivota, ao lado do Hospital Militar. Ninguém estava a bordo do veículo na hora. A mesma árvore ainda derrubou um poste de luz. A cidade ficou sem energia elétrica por cerca de duas horas.

Foto: Divulgação / New Co DSM

No Centro, ruas como a Pinheiro Machado e a Bento Gonçalves, próximo da esquina com a Doutor Rivota tiveram árvores caídas, bloqueando o trânsito, que já foi normalizado.

No Bairro Belizário, na Rua João Evangelista, o telhado de uma casa foi destruído com a queda de outra árvore. Residências foram destelhadas e oito famílias pediram lonas aos bombeiros.

A prefeitura organizou um mutirão com equipes da Secretaria de Obras e a Defesa Civil para fazer a retirada das árvores. Os bombeiros e equipes da RGE Sul também auxiliaram. A cidade está parcialmente sem energia elétrica.



A previsão é de chuva na quinta e na sexta-feira em Santiago, com ventos que podem chegar a 13 km/h.



*Com informações da prefeitura de Santiago