"Vamos trazer a Guarda para a rua", diz novo chefe da Guarda Municipal

09/02/2017

Guardas contam com armas de choque. Intenção do superintendente Nunes é capacitar guardas para que possam usar, futuramente, arma de fogo Foto: Lucas Amorelli / DSM

Desde o dia último diz 20, a Guarda Municipal de Santa Maria tem um novo superintendente, nome formal dado pela prefeitura. Um novo comandante, informalmente falando. Até porque o termo já faz parte da rotina do novo responsável pelo órgão. O tenente da reserva da Brigada Militar Sandro Nunes, 46 anos, planejava descansar um pouco depois de 30 anos de serviços prestados à polícia gaúcha. No entanto, a unanimidade de seu nome a partir de autoridades da segurança pública da cidade fez com que seus planos mudassem. Em reunião com o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB), o comandante da BM e os delegados chefes da Polícia Civil e da Polícia Federal indicaram Nunes como um bom nome para assumir a Guarda.

– Há 20 dias, eu estava planejando as minhas férias. Não esperava o convite. Não tive envolvimento nenhum com política nem com a campanha. Todas as entidades confirmaram o meu nome, o que me dá uma responsabilidade maior ainda. Eu não tinha nem a perspectiva de trabalhar tão cedo. Mas veio o convite, e não tive como dizer não. Sempre tive muita preocupação com a segurança – explica o tenente.

O principal objetivo do novo superintendente é aumentar a atuação da Guarda nas ruas do município. Confira, abaixo, os planos do superintendente:

O projeto



Com experiência no policiamento ostensivo, Nunes pretende implementar na Guarda tudo o que for possível para que a instituição contribua cada vez mais para a segurança da cidade. O principal projeto é que os guardas circulem mais pelas ruas e atendam crimes de menor potencial, como furtos. É como se fosse quase uma polícia municipal.

Conforme Nunes, atualmente, a maioria dos guardas está trabalhando como guardas patrimoniais e vigilantes, e não na ronda ostensiva. O objetivo é retirá-los de alguns pontos, como determinadas secretarias, como a de Obras, onde fazem o controle de entrada e saída, e escolas e postos de saúde, para que atuem nas ruas da cidade.

– Há um decreto federal que prevê que a Guarda faça um serviço de policiamento, como se fosse uma polícia municipal. Ainda não está implementado aqui, mas a ideia é que ocupemos esse espaço. Temos que investir para que possamos dar mais do que estamos dando hoje. Estamos avaliando esses locais para trazer a Guarda para o serviço ostensivo, para a rua, esse é o nosso foco, aumentar a segurança – explica o superintendente.

Segundo ele, há pelo menos uma semana, o número de guardas circulando pelas ruas já aumentou. Assim como o número de motos. Apenas uma estava disponível e, atualmente, são seis. Como está ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana, e com a permissão da lei, é possível que, em breve, a Guarda também atue na fiscalização do trânsito, sendo uma aliada da Gerência Municipal de Trânsito (GMT)

Reestruturação



A primeira medida na reformulação da Guarda já começou com a realocação dos guardas que estavam em postos fixos. A segunda, que começa nesta quinta-feira, será a transferência da sede, que até esta quarta-feira ficava na Vila Belga, para o Centro Desportivo Municipal (CDM). Mas a permanência no CDM será provisória até que se estabeleça uma sede fixa. No entanto, os recursos limitados têm sido um empecilho. Há pelo menos 10 viaturas paradas por pneus em condições impróprias ou outros problemas mecânicos.

– Praticamente, não temos nenhum recurso novo. Temos vários veículos parados, mas já conseguimos colocar algumas motos na rua. Temos alguns problemas simples como de baterias e pneus em viaturas do ano de 2012. Por isso, estamos buscando parcerias com entidades e com a própria comunidade – informa Nunes.

Duas viaturas devem ser reformadas pela Associação Camobi Segura e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Em contrapartida, elas farão rondas em perímetros de Camobi e do Centro.

Além disso, a central de videomonitoramento sofrerá uma grande reformulação, para que permita que se melhore o acompanhamento para a prevenção e possibilite a identificação para a repressão. A parceria com a BM também será estreitada. Segundo Nunes, o número de guardas é razoável (ele não revelou o número), mas precisa melhorar.

O superintendente de comunicação da prefeitura, Ramiro Guimarães, afirma que ainda é cedo para confirmar, mas há o desejo de se fazer concurso para novos guardas.

– Há uma reivindicação da classe de que se aumente o efetivo e se realize um concurso. Nunca foi feito um concurso para a Guarda. Os atuais já eram servidores que estavam no quadro e foram realocados. Há a perspectiva de que possamos realizar esse concurso dentro dos próximos anos, que vai ao encontro desse processo de fortalecimento da Guarda que propusemos na campanha – relata Guimarães.

Estrutura



Além das viaturas, a Guarda Municipal também precisa de uma série de equipamentos para a realização do serviço. No entanto, nesse quesito, a situação é melhor. Quase 90% dos guardas estão preparados e contam com a chamada taser, arma de choque. Ela possibilita que sejam imobilizados suspeitos em situações como brigas. Outros instrumentos utilizados são bastão, spray de pimenta, bombas de efeito moral, colete à prova de balas e radiocomunicadores. Agora, é permitido que os guardas também portem arma de fogo. A intenção do novo superintendente é, primeiramente, capacitar bem os profissionais para, então, pedir ao prefeito que as armas sejam adquiridas.



– A Guarda não está armada ainda, mas esse é o futuro. Mas o taser é ótimo, ele atende a nossas necessidades. Com ele, incapacitamos o indivíduo de reagir, dando tempo para que possamos segurá-lo, desarmá-lo e algemá-lo – destaca Nunes.