Vai se exercitar nas férias? Veja algumas dicas para começar

O primeiro passo é a única maneira de começar a caminhada. O ditado é clichê, mas é o que indicam os profissionais da saúde para aqueles que buscam um incentivo ao introduzir a prática de atividade física no cotidiano. O descanso durante as férias pode ser o período ideal para começar uma atividade física. Mas, para isso, é preciso estar atento às limitações do próprio corpo e evitar lesões musculares ou problemas de saúde.

Foto: Fernanda Ramos / especial

– É importante que o iniciante faça uma avaliação médica para ver se há alguma restrição antes de iniciar alguma atividade – explica a educadora física Etiane Donadel.

A sugestão dos profissionais é não exagerar durante as primeiras semanas do exercício. Segundo a professora, o iniciante deve fazer exercícios intercalados, três vezes por semana, até o corpo estar adaptado com a rotina. Além disso, alongar o corpo e optar por uma atividade prazerosa são fundamentais. A recepcionista Letieri Correa, 28 anos, conta que frequentar a academia se tornou prioridade:

– Venho à academia todo o dia de manhã, porque dá uma leveza para enfrentar o resto do dia – conta.

De acordo com a professora, os treinos são montados conforme o objetivo e as restrições de cada pessoa. Por conta disso, a academia é frequentada por vários tipos de pessoas de diferentes idades: adolescentes, adultos e idosos. Como exemplo dessa pluralidade está a enfermeira aposentada Lara Lidia Link, 82 anos, que pretende estimular o organismo por meio da musculação. Ela aderiu à prática há oito meses, além de fazer caminhadas diárias pela manhã:– É sagrado, eu tomo meu café e pé na estrada – comenta.



Lara Lidia Link, 82 anos, pratica exercícios para fortalecer a musculatura Foto: Fernanda Ramos / especial

Corrida e musculação

¿A corrida é um estilo de vida. É um medicamento para o estresse¿, é o que descobriu a empresária Claudia Gomes, 48 anos, há cinco anos, desde que começou a praticar corrida ao ar livre. Junto com a amiga Ana Lucia Molina, 58 anos, as duas encontraram no exercício uma forma de se desligar da correria e da rotina sempre corrida. Uma parceria que ocorre em outras turmas, como a das jornalistas Renata Medina, 23 anos, e Suellem Krieger, 26, que buscam na companhia da outra o incentivo para treinar.

– Uma incentiva a outra, quando uma não vem, a outra também não – relata Suellem.



Exercícios na rua

Durante o verão, a recomendação é observar os horários adequados. Segundo a professora, o ideal é que o aluno busque um horário em que sinta mais disposição. Se o exercício é ao ar livre, o período da manhã – entre 6h e 9h – é o mais indicado.

O vestuário adequado e a alimentação equilibrada, antes e depois da prática de exercícios, são ideais para evitar transtornos. Além disso, ao optar pelo exercício na rua, o praticante deve estar atento ao fluxo de veículos e buracos nas calçadas.