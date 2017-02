Vagões espalham inseticida nas margens da linha férrea para combater Aedes aegypti

Saúde pública 07/02/2017 | 20h20 Atualizada em

Não estranhe se, ao passar perto de uma linha férrea, você deparar com um pequeno trem pulverizando produto nas margens da ferrovia. A ação faz parte de uma campanha que a empresa Rumo, concessionária de grande parte da malha ferroviária no país está desenvolvendo para prevenção contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus. Durante todo o mês de fevereiro, haverá circulação de vagões-pulverizadores em ferrovias de 45 localidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na ação "Xô, Mosquito!"



Donos de imóveis abandonados estão sendo notificados para eliminar focos de mosquito



Passava um pouco das 16h, desta terça-feira, quando o apito soou e o trem apontou em uma curva perto da Gare, em Santa Maria. Ele chegou no Coração do Rio Grande depois de passar por Cacequi. O trem foi adaptado para a atividade e é composto por uma locomotiva que puxa um vagão prancha, que não carrega nenhum contêiner e traz uma faixa que identifica a campanha.

Santa Maria vai implantar projeto Cidadão Vigilante contra o Aedes aegypti



Na prancha estão instalados dois borrifadores com inseticida. Os equipamentos são manipulados por dois funcionários que acionam sempre que passam por uma área povoada, em geral área urbana dos municípios. O produto aplicado tem alcance de cerca de dois a três metros nas laterais dos trilhos. Três composições com aplicadores foram montadas para atender municípios nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Sapos e rãs são usados no combate ao Aedes na Argentina



A pulverização é precedida por um mutirão de limpeza, que, em Santa Maria, ocorreu no último sábado. Nele, funcionários percorrem os trilhos recolhendo objetos que podem armazenar água, servindo, com isso, de possíveis criadouros para o mosquito, como garrafas, copos e pneus. Todos que participam são voluntários.

Esta é a segunda edição da iniciativa. O ponto de partida foi a cidade de Paranaguá, no Paraná, no ano passado. Ainda em 2016, a ação foi realizada também na cidade paranaense de Morretes.

Bar é interditado no centro de Santa Maria



– Vimos que ação precisaria ser feita ainda durante o Verão e resolvemos estender para outras cidades importantes da nossa malha, independente de ter ou não incidência das doenças transmitidas pelo mosquito. Começamos no último final de semana e seguimos até o final do mês. Essa é uma ação que as empresas precisam contribuir. Não podemos deixar nas mãos de uma pessoa ou de um órgão. Toda a sociedade tem que dar a sua contribuição – explica Carmen Maron, coordenadora de Ações Sociais da Rumo.