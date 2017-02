Vacinação nos distritos de Santa Maria começa nesta segunda-feira

Saúde 13/02/2017 | 10h01 Atualizada em

Os dados não são precisos, mas estima-se que a população de Santa Maria que mora no interior gire em torno de 19 mil habitantes, conforme levantamentos repassados pelos subprefeitos dos nove distritos do município no final do ano passado.



É em busca desse público que os agentes da Vigilância Epidemiológica e da Estratégia Saúde da Família (ESF) irão a partir desta segunda-feira, quando terá início a vacinação contra a febre amarela na área rural.



A responsável pelo setor de vacinação da vigilância, Ana Motta, explica que a oferta da dose faz parte do calendário de vacinação e que a iniciativa não está vinculada a uma campanha específica.



No entanto, a procura da população pelas doses, em janeiro deste ano (1.803), foi quase oito vezes maior do que em janeiro do ano passado (238), segundo dados da vigilância. O motivo, provavelmente, está relacionado às notificações por febre amarela em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, além da ampla divulgação do combate ao Aedes aegypti como transmissor também de febre amarela, dengue, febre chikungunya e zika vírus.



A partir desta segunda-feira, uma equipe da Vigilância Epidemiológica percorrerá seis distritos, de casa em casa, para vacinar os moradores. A equipe também fará um senso nos locais para verificar quem já se vacinou contra a febre amarela e imunizar a população que ainda não recebeu a primeira dose.



A vacinação ocorrerá, até o dia 13 de março, em São Valentim, Santa Flora, Passo do Verde, Palma, Arroio Grande e Boca do Monte. Nas comunidades de Arroio do Só, Pains e Santo Antão, a imunização e o senso serão feitos pelas equipes dos ESFs das localidades.



Para agilizar o atendimento, os agentes recomendam que as pessoas estejam com a carteira de vacinação em mãos.A vacina é aplicada em duas doses e, depois de imunizada, a pessoa deve respeitar um intervalo de 10 anos para se imunizar novamente. Por isso, quem fez a dose em 2009, quando a maioria da população de Santa Maria foi imunizada, não precisa fazer a vacina novamente.



A exceção para o intervalo de aplicação é para as crianças. Elas devem fazer a primeira dose com 6 meses e podem fazer a segunda aos 4 anos.A vacina não é recomendada para gestantes, mulheres que estejam em período de amamentação e crianças com menos de 6 meses. Idosos podem se imunizar desde que com prescrição médica. A vacina pode ter efeitos como aumento de temperatura corporal, dor de cabeça e muscular e sensação de cansaço.Não há casos suspeitos de febre amarela na cidade.



A Vigilância Ambiental investiga se a morte de um bugio no interior tem relação com a doença. Outro caso está sendo apurado pela Vigilância Ambiental da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) em São Sepé.



CRONOGRAMA

São Valentim:segunda e terça-feira

Santa Flora: De quarta a sexta-feira

Passo do Verde: de 20 e 21 de fevereiro

Palma: de 22 e 23 de fevereiro

Arroio Grande: dias 1º, 2, 3 e 6 de março

Boca do Monte: de 7 a 10 de março e 13 de março

Santo Antão: a partir de 13 de fevereiro (pela equipe de ESF)

Arroio do Só e Pains: a partir de 21 de fevereiro (pela equipe de ESF)