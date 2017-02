Vacinação contra a febre amarela chegou ao interior 

Saúde 13/02/2017 | 20h17 Atualizada em

Era por volta das 14h30min desta segunda-feira quando a equipe móvel da Vigilância Epidemiológica chegou à casa da dona Medianeira de Oliveira Londero, 49 anos. A agricultora mora na localidade de Colônia Conceição, uma das cinco do distrito de São Valentim, a cerca de 12 quilômetros do Centro. Foi por esse distrito que, no começo da manhã desta segunda-feira, teve início a vacinação contra a febre amarela no interior de Santa Maria.

As visitas são feitas de casa em casa e para chegar aos moradores, a equipe tem de enfrentar longas distâncias nos 133 quilômetros de estradas de chão de São Valentim. Para agilizar o trabalho, o agente de saúde que atua na localidade acompanhou a equipe, já que conhece as famílias e a localização das residências. É o agente, Thales Santini Wegner, 32 anos, que faz a frente e anuncia o serviço de vacinação aos moradores. Assim, deve ser também nas demais comunidades dos seis distritos em que o serviço será realizado pela móvel. Em três (veja quadro abaixo) a vacinação será feita pela Estratégia Saúde da Família (ESF) de cada localidade.

Vacinação nos distritos de Santa Maria começa nesta segunda-feira



Na casa de dona Medianeira moram ela, o marido Américo Londero, 74 anos, e quatro filhos de 21, 20, 16 e 13 anos. A agricultora tinha as carteiras de vacinação de todos. Ao analisar as carteiras, a equipe verificou que os adolescentes haviam se vacinado em 2009, ou seja, não precisaram se vacinar novamente. No caso dos dois jovens, não havia registro da imunização, mas, como eles não estavam em casa, a mãe foi orientada a pedir que eles procurassem uma unidade de saúde para se vacinarem.

Medianeira que se vacinou em 2009, mas, por não ter o comprovante de que havia recebido a dose, a agricultora foi imunizada novamente. Por ser idoso, seu Américo está no grupo de pessoas que só recebe a dose mediante apresentação de atestado médico. A medida é uma precaução, já que pessoas com 60 anos ou mais podem sentir de forma mais acentuada os efeitos da vacina, que podem ser dor na cabeça e no corpo, sensação de cansaço e elevação da temperatura corporal.

A visita da equipe é rápida. Em torno de 10 minutos, as enfermeiras pegam os dados dos moradores de cada residência e verificam se já foram ou não imunizados para a doença. A aplicação da dose é mais rápida ainda. A enfermeira da Secretaria de Saúde, Evanir Parcianello, levou apenas alguns segundos. A agilidade tem motivo: a dose deve ser mantida resfriada entre 2 e 8 graus, sob pena de perder as propriedades, caso fique exposta à alta temperatura.

A expectativa da Vigilância Epidemiológica é aplicar as doses em todos os moradores da área rural que não tenham feito a vacina entre 2008 e 2009, quando houve uma campanha que imunizou a maior parte da população do município.



Nesta segunda, a equipe vacinou 38 pessoas em 75 casas de três comunidades de São Valentim (Colônia Toniolo, Colônia Conceição e Rincão dos Brasil). Segundo o agente de saúde, os moradores de 10 a 12 casas não foram encontrados. Além disso, muitas pessoas já tinham se vacinado e muitas são idosas. Outras duas localidades do distrito serão visitadas hoje (Alto das Palmeiras e Passo das Laranjeiras).

Cronograma*:



– São Valentim: 13 e 14 de fevereiro

– Santa Flora: De 15 a 17 de fevereiro

– Passo do Verde: 20 e 21 de fevereiro

– Palma: 22 e 23 de fevereiro

– Arroio Grande: Dias 1º, 2, 3 e 6 de março

– Boca do Monte: De 7 a 10 de março e 13 de março

– Santo Antão: A partir de 13 de fevereiro (pela equipe de ESF)

– Arroio do Só e Pains: A partir de 21 de fevereiro (pela equipe de ESF)

*A imunização ocorrerá nos dois turnos (manhã e tarde), com exceção do dia 1º de março, quando será feita apenas de tarde