"Universidade é universalizar, é ampliar o acesso às diferenças", diz professor sobre programa da UFSM

No mesmo ano em que, o presidente americano recém-eleito, Donald Trump, ganhou os holofotes e as críticas ao propor o veto à entrada de refugiados e pessoas de sete países nos Estados Unidos, a Universidade Federal de Santa Maria optou por seguir o caminho do acolhimento.

Professor explica alguns pontos da resolução da UFSM ao primeiro candidato refugiado a tentar uma vaga na universidade Foto: Pâmela Rubin Matge / Diário de Santa MAria

O professor e coordenador da Prograd, Jerônimo Tybusch, defende que o programa que possibilita o acesso de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade tem grande impacto histórico e cultural:



– O objetivo é buscar uma sociedade mais igualitária, não apenas em igualdades formais e jurídicas, mas concordando com a perspectiva dos Direitos Humanos. Não podemos pensar como na Idade Média. A UFSM não pode se negar a adotar uma carteira social, por exemplo, a refletir questões de raça, sexismo e imigração. O próprio nome dá a ideia de que ser "universidade" é universalizar, ampliar o acesso à cidadania e às diferenças.



Foto: Lucas Amorelli / DSM

Segundo o registro no sistema da Polícia Federal, atualmente, há 105.061 estrangeiros no Rio Grande do Sul. Só em Santa Maria, são 3.465. O candidato Daniel Moreno Jaramillo diz que ações afirmativas como essas colaboram, também, para diminuir o preconceito, aumentar chances no mercado de trabalho e assegurar a socialização de pessoas de outros países que vivem por aqui:

– Acompanho a questão dos refugiados não só do meu país, mas da Síria e do Afeganistão. É triste ver pessoas com trauma de terem deixado suas casas. Muitas não conseguem nem falar sobre o assunto, acabam ficando reclusas pelo sotaque ou por não ter o que fazer. Essa chance da UFSM é uma oportunidade para entender que, se escondendo, não se resolve nada. É, também, uma forma de o mundo enxergar o refugiado de maneira diferente.

