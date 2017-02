Unifra divulga 5ª chamada do Vestibular de Verão

Ensino Superior 02/02/2017 | 10h24 Atualizada em

Foto: Manuela Balzan / agencia rbs

Foi divulgada, nesta quinta-feira, a 5ª chamada do Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano (Unifra). As vagas são para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Publicidade e Propaganda.

Faculdades particulares de Santa Maria oferecem 535 vagas em processos Extravestibular



As matrículas ocorrem em 8 de fevereiro, das 8h às 11h30min, na Secretaria de Registro Acadêmico, localizada no Conjunto I da Unifra, na Rua dos Andradas, 1.614. Os documentos necessários para a matrícula são certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, prova de quitação das obrigações eleitorais e militares, foto 3x4 e histórico escolar do ensino médio com certificado de conclusão.

Prefeitura de Santa Maria quer a retomada do projeto do hospital-escola da Unifra



As aulas dos cursos de graduação começam em 20 de fevereiro e a não realização da matrícula acarretará na perda da vaga. Mais informações podem ser obtidas no site da instituição ou pelo telefone (55) 3220-1200.