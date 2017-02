Unicruz abre 10 vagas para seleção de Mestrado  

Mestrado 09/02/2017 | 16h01 Atualizada em

Até o dia 10 de março, estão abertas as inscrições para o Mestrado em Práticas Socioculturais da Universidade de Cruz Alta. São 10 vagas disponíveis para o programa, que possui duas linhas de pesquisa. São elas: Linguagem, Comunicação e Sociedade, e Práticas Socioculturais e Sociedade Contemporânea.



Os candidatos interessados devem se inscrever na Secretaria de Pós-Graduação da Unicruz (Rodovia Municipal Jacob Della Méa, Parada Benito, Prédio 7, Cruz Alta).

O período de seleção acontece entre 08 e 10 de março, em três etapas, sendo elas: análise documental do Currículo Lattes e do pré-projeto de pesquisa, prova escrita e entrevista. Mais informações no edital disponível no site da Instituição ou pelo telefone (55) 3321 1583.