Uma recepção cheia de arte para os alunos

Educação 15/02/2017 | 20h23 Atualizada em

Foto: Fernanda Ramos / New Co / DSM

Variadas formas de arte foram apresentadas aos alunos do Colégio Marista Santa Maria na tarde desta quarta-feira Foto: Fernanda Ramos / New Co / DSM

Mesmo que as crianças fiquem empolgadas para rever os colegas e os professores, a volta às aulas também representa o fim dos dias de piscina, viagens em família e de brincadeiras o dia inteiro. Para espantar qualquer chance de tristeza no retorno das atividades escolares, o Colégio Marista Santa Maria promoveu, nesta quarta-feira, uma atividade diferente e cheia de arte.

Mini orquestra, artistas visuais, bailarinos, personagens infantis e de clássicos do cinema foram os recepcionistas dos estudantes.As crianças das séries iniciais se encantaram com as apresentações. Muitas queriam participar da atividade do artista Paulo Christo que misturava tintas na superfície de uma bacia com água e deixava os pequenos colocarem uma folha branca sobre o colorido, formando, assim, uma imagem personalizada.

Além de estar empolgada para começar o 3º ano do Ensino Fundamental, Mariana Loureiro Gomes, 8 anos, disse que achou tudo muito legal e complementou que foi ¿um bom jeito de voltar para escola¿. Ela escolheu os bailarinos como sua atração preferida da recepção especial.

A assessoria de comunicação do Santa Maria diz que, na próxima segunda-feira, os pequenos da Educação Infantil também serão recebidos com com manifestações artísticas. Os alunos participarão de uma oficina de sacolas, no pátio da instituição, personalizando bolsas em tecido de algodão com fuxicos, botões e adereços.