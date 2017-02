Última chamada oral do Sisu para a UFSM é nesta sexta-feira

Educação 23/02/2017 | 19h34 Atualizada em

A chance de começar uma graduação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no dia 6 de março, nos campi de Santa Maria e de Silveira Martins, pode encerrar nesta sexa-feira. Este é o último dia da chamada oral para os candidatos que estão na fila de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



Os aprovados nos cursos disponibilizados, das duas cidades, devem comparecer no Auditório Wilson Aita (prédio 7, anexo C, 2º andar), do Centro de Tecnologia (CT), no campus de Camobi. A chamada oral acontece em dois turnos. Na parte da manhã, os portões abrem às 8h30min e fecham às 10h, e serão chamados candidatos apenas para estudar em Santa Maria, e as vagas são para sete cursos (veja no quadro). Já à tarde, a abertura está marcada para às 14h30min e o fechamento às 16h. Serão chamados candidatos para cinco cursos de Santa Maria e três cursos de Silveira Martins (veja no quadro).

Após o fechamento dos portões, não será permitido o ingresso de candidatos no auditório, e os presentes permanecem no salão até o final da chamada de seu curso. A chamada da manhã inicia às 10h01min e a da tarde está marcada para às 16h01min, e apenas os concorrentes que estiverem presentes no auditório poderão confirmar vaga nos cursos. Caso o estudante chamado não esteja no local, a vaga passa para o próximo candidato.

A lista de espera está disponível no site ufsm.br, e o caminho para acessá-la é pela aba Institucional, Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Editais, documento 006/2017.

VAGAS GARANTIDAS

O sorriso de Luana Writzl, 17 anos, ao ter seu nome anunciado, na manhã desta quinta-feira, durante a chamada oral do Sisu da UFSM se destacou entre aqueles que aguardavam ansiosos. Esperando há 2h30min na sala, Luana teve um peso tirado das costas ao ouvir seu nome. A alegria persistiu na caminhada até a fila e durante todo o período de espera para a entrega da documentação e matrícula.

– É mesmo uma alegria. Depois do tempo de espera, o alívio da boa notícia – disse a futura acadêmica de Geografia.

Outra nova bixo de Geografia que recebeu a boa notícia na manhã desta quinta foi Giovanna Sangaleti, 19 anos. Foi a primeira a concluir o processo de matrícula e a voltar para as cadeiras de espera.

– Eu estou tremendo de nervosismo. Eu vou sair daqui e ir direto para casa. Mas já estou avisando mãe, pai, namorado. Foi uma ótima notícia – comemora Giovanna.

ATENÇÃO AOS CURSOS

Manhã – apenas Santa Maria

– Odontologia

z Pedagogia

z Processos Químicos

z Psicologia

z Química _ Licenciatura

z Química _ Bacharelado

z Química Industrial

Tarde _ Santa Maria e Silveira Martins

Santa Maria

z Redes de computadores

z Relações internacionais

z Teatro

z Terapia ocupacional

z Zootecnia

Silveira Martins

z Agronegócio

z Gestão ambiental

z Gestão de turismo

Chamadas em outros campi

O chamamento oral de candidatos da lista de espera também acontecerá nos campi de Frederico Westphalen, Palmeiras das Missões e Cachoeira do Sul, porém, em março.

Os inscritos nos cursos disponibilizados no campus de Frederico Westphalen devem comparecer, no dia 2 de março, na sede da universidade (Linha 7 de Setembro, s/n, BR 386, Km 40). Os portões serão abertos às 8h30min e fechados às 10h.

Para o campus de Palmeira das Missões, a chamada também acontece no dia 2, no campus da UFSM na cidade (Avenida Independência, nº 3751, Bairro Vista Alegre). Os portões abrem às 14h30min e fecham às 16h.

A última chamada da lista de espera será no campus de Cachoeira do Sul (Avenida Presidente Vargas, 1958 - Bairro Santo Antônio), no dia 3 de março.

A lista de espera destes campi está no edital 006/2017, no site da UFSM.