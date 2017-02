UFSM seleciona professor substituto para 4 áreas diferentes

Oportunidade 15/02/2017 | 14h39 Atualizada em

A partir desta quinta-feira estão abertas as inscrições para professor substituto de carreira do magistério superior da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro. Os salários podem chegar a R$ 5, 6 mil. A seleção será por meio de prova didática e prova de títulos.

Site desenvolvido pela UFSM ajuda produtores no cultivo de mandioca



A inscrição é presencial e deve ser feita no departsmento didático de origem da vaga, entre 8h e 13h.

As vagas são para os campi de Santa Maria e Cachoeira do sul, para quatro áreas diferentes:

UFSM firma parceria com a Universidade de Madri para intercâmbios e pesquisas



- Linguagens de Programação

- Ciência da Computação/Sistemas de Computação/Redes de Computadores

- Engenharia Agrícola/Máquinas e Implementos Agrícolas

- Arquitetura e Urbanismo/Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo/Concepção e Materialização da Arquitetura e do Urbanismo

Para ver os requisitos e outras informações sobre o concurso, clique aqui.

Foto: Fernanda Ramos / especial

ial