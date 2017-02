UFSM promove terceira edição da Calourada

Ensino Superior 25/02/2017 | 12h40 Atualizada em

Pelo terceiro ano consecutivo, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realiza a Calourada, evento que recebe os bixos na instituição. São cerca de 3 mil novos alunos que chegam para estudar na universidade, e as atividades de recepção estão programadas para ocorrer entre 5 e 18 de março.

Na semana da chegada dos calouros do primeiro semestre, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a Casa do Estudante Universitário II (CEU II) promovem ações independentes. A coordenação da Calourada ficou por conta da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), que estará presente nos Restaurantes Universitários para auxiliar os estudantes.

– É um acolhimento para familiarizar os alunos. A programação será bem espalhada pelo campus. A UFSM é mais que um espaço acadêmico, é um espaço de lazer, de esportes e de entretenimento. Queremos inserir os calouros nesta diversidade de possibilidades – Clayton Hillig, professor da UFSM, vinculado à Prae e ao Centro de Ciências Rurais (CCR).

Apoio às atividades

O DCE também conta com o apoio da I9 Liga de Empreendedorismo para as atividades dos dias 6 a 12 de março. Entre as atrações programadas, estão palestras e a primeira festa do ano – o Calouraço do DCE, no Centro de Eventos da UFSM.

Segundo a pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis, Jane Dalla Corte, os dias da Calourada também serão destinados a informações sobre a cidade e demais serviços oferecidos pela UFSM.

– Teremos tendas da Prae no campus e este será o momento para qualquer informação, pois é bem comum que alguns pais acompanhem os filhos nos primeiros dias de aula e queiram saber como vão ficar. Teremos assistentes sociais disponíveis para este acolhimento. Sempre trabalhando no sentido de mostras que a universidade está aqui.

Programação da Calourada

– Dia 5, 19h – Mateada no hall da União Universitária, com palco livre

– Dia 6, meio-dia – Espaço no RU I com show ao vivo, bancas e distribuição de brindes

– Dia 7 (sem horário definido) – Programação no RU II com show ao vivo, bancas e de distribuição de brindes

– Dia 8, 08h30min – Palestra sobre o dia a dia das mulheres empreendedoras, no auditório do CCR

– Dia 10, 14h30min – Palestra sobre Política e Empreendedorismo com Milton Seligman, no Auditório Pérsio Reis (CT)

– Dia 10, às 22h – Calouraço do DCE, no Centro de Eventos, com entrada gratuita para estudantes da UFSM. Estão programados dois shows e DJ

– Dia 12, 16h30min – Festival ao ar livre com shows, distribuição de erva-mate e água quente, foodtrucks e demais atrações, no campus

– Dia 18, sem horário definido – Passeio pela cidade de Santa Maria (ATU, mercados, teatro, shopping)

– Dia 18, a partir das 23h – Boate da União, no Centro de Eventos da UFSM. Estudantes da UFSM não pagam para entrarz Mais informações – Na página da Semana da Calourada no Facebook* Entre os dias 13 e 17, haverá rodas de conversa sobre como funciona a permanência e sobre o histórico da CEU II