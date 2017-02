UFSM firma parceria com a Universidade de Madri para intercâmbios e pesquisas

Conexão Brasil-Espanha 14/02/2017 | 08h33 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) firmou uma parceria inédita com a Universidade Autônoma de Madri (UAM), considerada uma das melhores universidades europeias em vários campos de pesquisa.



Conforme o professor representante da UFSM Amarildo Luiz Trevisan, o convênio, publicado em janeiro, foi o primeiro passo de uma jornada promissora que prevê contemplar projetos de intercâmbios e investigação conjuntos, envolvendo professores e estudantes de graduação e pós-graduação.



Ctism coleciona 50 anos de histórias e de conhecimento em Santa Maria



A negociação surgiu durante o período de pós-doutoramento de Trevisan na Espanha, entre 2014 e 2015. Na época, o professor realizou o curso na Universidade Carlos III (UC3M), situada ao sul de Madri.



– Há muitas dificuldades em realizar convênios com grandes universidades europeias no momento, devido à crise econômica global. Por conta disso, elas são pressionadas a fazer parcerias apenas com grandes universidades ou, pelo menos, com universidades que podem favorecer de algum modo esses contatos ou trabalhos conjuntos, dividindo as despesas ou investimentos – relata o professor.



Veja o que muda com a reforma do Ensino Médio



Durante as tratativas, o professor representante da UAM, Joaquín Paredes, fez intercâmbio na UFSM em setembro de 2016, e participou atividades acadêmicas da instituição.



Oportunidade valiosa

Conforme Trevisan, devido às semelhanças entre os idiomas, Portugal e Espanha, historicamente, representam a porta de entrada para os brasileiros na Europa. E, no caso desse convênio, não é diferente. Além disso, lá estudam alunos de diversas partes do mundo, o que proporciona aos brasileiros conhecerem as realidades de diferentes países.



– As disciplinas cursadas fora podem contar créditos para o histórico escolar, de forma que o aluno não atrase a conclusão do curso. Ou seja, é possível estudar no Exterior sem atrasar a formatura. Além disso, os custos tendem a ser menores: por vezes, são oferecidas bolsas, sem contar, o apoio logístico, muitas vezes dado pela universidade de destino, no que diz respeito a acomodação e transporte – acrescenta o professor.



Professoras de Santa Maria dão exemplo de ensino sustentável (e premiado)



O convênio é um primeiro passo para implantação e operacionalização de várias iniciativas entre as duas universidades, envolvendo todas as áreas do conhecimento, como supervisão conjunta de estudantes de doutorado, estabelecimento de programa de dupla titulação, organização de eventos culturais e científicos, programas de formação, congressos e conferências, entre outras colaborações de interesse comum.



Tradição

A Universidade Autônoma de Madri (UAM) é uma universidade pública, fundada há 50 anos (1968) no norte de Madri (cidade de Cantoblanco). É considerada uma das melhores universidades europeias em vários campos de pesquisa, inclusive na educação, de onde partem as negociações para o convênio, tendo uma Faculdade de Formação de Professores e um Programa de Mestrado e Doutorado já consolidados na área de Educação.