UFSM abre inscrições para vagas remanescentes do PS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com as inscrições abertas para preencher as vagas que foram reservadas ao último Processo Seletivo Seriado (PS) e não foram preenchidas.

São 274 vagas no total: 169 para o campus de Santa Maria, 39 para Silveira Martins, 34 para Palmeira das Missões e 32 para Frederico Westphalen. São mais de 30 cursos disponíveis para inscrição.



Quem pode concorrer a uma vaga?

Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 pode se candidatar. Quem fez a prova mais de uma vez, concorre com a nota mais alta.

Para se candidatar é preciso acessar o site da Coperves, no link das vagas remanescentes 2017 até o dia 3 de março. Clique aqui e veja o edital com o número de vagas, os cursos e a documentação necessária para inscrição.

Em caso de dúvidas os candidatos podem ligar para (55) 3220-8170 ou pelo e-mail falecom@coperves.ufsm.br.

* Com informações da assessoria de comunicação da UFSM

