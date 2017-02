Três vítimas do afogamento na cascata eram da mesma família

Tragédia em Silveira Martins 20/02/2017 | 10h59 Atualizada em

O primeiro passeio de uma família de Santa Maria para conhecer as belezas naturais da Cascata do Mezzomo, na localidade de Val Feltrina, em Silveira Martins, acabou se transformando em uma tragédia.



Três pessoas morrem afogadas na Cascata do Mezzomo



Acompanhada do marido, do filho de 4 anos e do irmão (Vinícius Trindade Monteiro, 11 anos), a dona de casa Karina Trindade Noronha, 19 anos, que estava grávida, chegou ao local no começo da tarde. A intenção era aproveitar o domingo escaldante tomando banho na cascata. A cunhada de Karina, a vendedora Roberta Vanessa Ortiz Martim, 35 anos, e seus dois filhos, de 4 e 7 anos, acompanhavam o grupo.



– Eles eram acostumados a frequentar balneários, mas essa foi a primeira vez que tinham ido para a cascata. Queriam conhecer o local e foram todos juntos para passar o dia. O Roberto (marido de Karina) percebeu que a água já estava passando da cintura e subia muito rápido. Ele tirou as crianças primeiro, mas não deu tempo de ajudar os outros – contou Márcio Feter, 35 anos, primo de Roberta que acompanhou as buscas às vítimas.



Jovem é encontrado morto no Rio Soturno em Dona Francisca



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

A chuvarada elevou o nível da água do lago da cascata e do rio repentinamente. Roberta, Vinícius e Karina acabaram se afogando devido à força da correnteza. Outra jovem Luciana Aguirre Trindade, 37 anos, que não era da família, mas estava no local, também não conseguiu se salvar.







Conforme Márcio, Roberto acionou os bombeiros, que foram ao local. Os corpos de Roberta, Vinícius e Luciana foram encontrados ainda no domingo. O corpo de Karina só foi achado na manhã desta segunda-feira.



Encontrada a quarta vítima de afogamento na Cascata do Mezzomo



Os corpos de Roberta, Vinícius e Karina estão sendo velados no Cemitério Santa Rita de Cássia, em Santa Maria. Ainda não há informações a respeito do sepultamento.

Luciana era mãe de uma menina de 9 anos e um garoto de 16 Foto: Facebook/Reprodução

Luciana Trindade era técnica em enfermagem, trabalhava como cuidadora de idosos e tinha dois filhos, uma menina de 9 anos e um garoto de 16. Conforme informações de uma amiga, Luciana estaria acompanhada do namorado no local. Ela está sendo velada na capela 5 do Hospital de Caridade. O sepultamento está previsto para as 15h30min, em São Martinho da Serra.