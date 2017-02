Três pessoas são presas após agredir dois jovens no Centro

Violência 19/02/2017 | 16h23 Atualizada em

Três jovens, dois de 22 e outro de 25 anos, foram presos em flagrante na madrugada deste domingo, no bairro Rosário, em Santa Maria. Eles foram presos após agredir duas pessoas, sendo que duas ficaram gravemente feridas. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim policial, um casal - um jovem de 29 anos e uma mulher de 32 - descia de um carro, na Rua do Rosário, próximo da esquina com a Rua Silva Jardim, quando o grupo teria desrespeitado a mulher. O marido da jovem disse para que o grupo respeitasse ela, quando passou a ser agredido pelos integrantes desse grupo a socos e garrafadas. Em seguida, os agressores fugiram em um Fiesta.

Enquanto isso, outro jovem, de 23 anos, viu a cena e telefonou para a Brigada Militar para falar da agressão. O grupo passou de carro e avistou o jovem falando ao celular, então, o carro estacionou, e o trio desceu do veículo. O motorista pegou o celular e a mochila do jovem que havia ligado para a polícia, enquanto os outros começaram a agredi-lo. Um dos agressores usava um taco de beisebol para bater no jovem.

Quando a Brigada Militar chegou ao local, avistou o casal, que indicou o local da agressão. Os policiais avistaram o carro e prenderam os três em flagrante. O jovem de 23 anos foi encontrado pelos policiais no interior do veículo.

Os dois jovens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima de 29 anos foi levada para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).