Três pessoas morrem afogadas na Cascata do Mezzomo

Tragédia 19/02/2017 | 20h31 Atualizada em



Três pessoas morreram afogadas em uma queda d¿água na localidade chamada de Cascata do Mezzomo, na localidade de Val Feltrina, em Silveira Martins, na tarde deste domingo.

Ainda há uma pessoa desaparecida. Segundo informações preliminares, as vítimas seriam uma mulher, uma criança ou adolescente do sexo masculino. Não foi confirmado o sexo da terceira vítima, nem do desaparecido.

Todos seriam conhecidos e moradores do bairro São José, em Santa Maria.As buscas pelas vítimas começaram por volta das 18h. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros só interromperam as atividades no início da noite.



Os trabalhos de busca devem reiniciar na manhã desta segunda-feira. À reportagem, pessoas que ajudaram nas buscas afirmaram que as vítimas estariam se banhando no rio quando foram surpreendidas pelo aumento da correnteza, causado pela chuva forte de ontem.

Até a noite deste domingo, os bombeiros seguiam no local e não havia informações sobre quem são as pessoas que morreram e a que continua desaparecida.





Foto: Gabriel Haesbaert / DSM