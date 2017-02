Trânsito na RSC-287, em Candelária, deve ser liberado na manhã desta sexta-feira 

Infraestrutura 16/02/2017 | 20h00 Atualizada em

Está prevista para as primeiras horas da manhã desta sexta-feira a liberação do trânsito na RSC-287, em Candelária. O trecho interrompido totalmente há 19 dias, foi restituído com o uso de uma ponte móvel do Exército.

A estrutura de cerca de 40 metros foi colocada sobre o vão de nove metros, na altura do Km 153 da rodovia. No local, ficava uma galeria por onde cruza um arroio. Os blocos de concreto romperam, impedindo a passagem de veículos.

A montagem da ponte de ferro, propriamente dita, foi feita pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul, entre a terça e a quarta-feira. Nesta quinta-feira, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) terminou a pavimentação de acesso à ponte, a pintura das pistas, a colocação de placas indicativas. O semáforo que vai controlar o fluxo em ambos os sentidos também seria instalado na quinta à noite, finalizando a fase de sinalização.

A estrutura também passou por testes com a passagem de caminhões e ônibus. Com isso, a ligação entre Santa Maria e a Capital voltará a ser restabelecida.

Como ficará:

– A estrutura metálica tem 40 metros de comprimento e é formada por painéis que, somados, têm 3,6 metros de largura

– O trânsito na rodovia será liberado em apenas uma pista. Uma sinaleira controlará o fluxo de veículos nos acessos à ponte

– A EGR contratou uma empresa que disponibilizará um funcionário para ficar 24 horas no local

– A velocidade será de 10km/h

– Veículos leves terão passagem livre

– Ônibus e caminhões com até 30 toneladas terão que passar um de cada vez. Os que tiverem peso superior terão de continuar usando o desvio por Cachoeira do Sul e BR-290

– Enquanto o tráfego funcionar com a ponte móvel em um sentido da pista da RSC-287, a parte da ponte nova equivalente ao outro sentido seja erguida de forma definitiva

– Concluída a metade nova, o trânsito será direcionado a ela e a ponte do Exército deve ser removida para construção da outra pista