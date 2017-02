Trânsito na RSC-287 deve ser normalizado até sexta-feira

Mobilidade 13/02/2017 | 15h38 Atualizada em

A colocação da ponte móvel na RSC-287, caminho que liga a Região Central até a Capital, começou na tarde desta segunda-feira. De acordo com Luis Fernando Vanacor, engenheiro responsável pela obra, até terça-feira será feita a preparação para a montagem da ponte provisória.

Com ponte móvel, trânsito na RSC-287 ficará em uma pista



Na quarta-feira, está previsto a colocação da ponte, que deve durar em torno de um dia. Segundo Vanacor, a previsão para o trânsito ser liberado é sexta-feira.

Três viaturas do exército já se deslocaram até o Km 153, em Novos Cabrais, para transportar os materiais necessários para a obra.

Atalho em más condições

Enquanto o trânsito no local não é normalizado, motoristas usam desvios para chegarem ao destino. Um deles, que fica dentro do desvio principal com cerca de 2 quilômetros, passa por dentro de uma propriedade privada, cujo dono cobra R$ 2 pela passagem de carros.

Contudo, a chuva do final de semana na região provocou estragos na estrada. Leitores relataram atolamento, por conta do barro - já que a estrada passa próximo a uma lavoura de arroz, além de muitos buracos no caminho. A previsão é que continue chovendo ao longo da semana.

Desvios pelo asfalto

Os policiais do Batalhão Rodoviário de Novo Cabrais e Cachoeira do Sul - os mais próximos do trecho bloqueado - recomendam o desvio pelas rodovias federais. A indicação das autoridades leva em conta questões de segurança (veja abaixo).



Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria