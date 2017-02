Trânsito na BR-158 é liberado em Júlio de Castilhos

Mobilidade 20/02/2017 | 15h20 Atualizada em

O trecho da BR-158, em Júlio de Castilhos, que estava bloqueado desde sexta-feira, já pode ser trafegado. A pista foi totalmente liberada nesse domingo, entre os quilômetros 261 e 264, cerca de um quilômetro depois do primeiro trevo de acesso à cidade, para quem viaja no sentido Santa Maria-Cruz Alta.

Foto: Robson Redes / Divulgação

A rodovia foi bloqueada na sexta-feira, quando uma tubulação de concreto rompeu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cruz Alta, as obras começaram no sábado e ainda seguem nesta segunda-feira, mas sem atrapalhar o fluxo de veículos.

Com a liberação de passagem de veículos no trecho, os motoristas que viajarem pela rodovia não precisam mais entrar no município para desviar do local.