Terreno que havia sido ocupado no Km 2 é patrolado

O terreno do Km 2, ocupado no último sábado por cerca 70 famílias, recebeu, na manhã de ontem, uma limpeza feita por equipes da prefeitura de Santa Maria.



No local, que fica entre as avenidas Borges de Medeiros e Liberdade, foi feito um patrolamento e a retirada de cercas e madeiras utilizadas para demarcação de 38 lotes.Também na manhã de ontem, ocupantes do terreno se reuniram com o superintendente de Habitação, Wagner Bitencourt, para definir a situação das famílias que desejavam morar na região.



– Eles (prefeitura) chegaram com as máquinas e disseram que não tem como a gente ficar. O Wagner disse que eles vão arrumar as coisas para a gente. Agora, temos que esperar – relatou o coordenador de movimentos sociais e representante das famílias,Tito Rodrigues.



Segundo o superintendente, não havia mais nenhum ocupante quando a prefeitura chegou para fazer a limpeza. Quanto à realocação das famílias, é preciso fazer a atualização ou o encaminhamento do cadastro habitacional do município:



– É preciso aguardar alguns processos de reintegração de posse. Estamos com problema para realocar famílias, pois estamos sem novos locais.



A limpeza foi feita pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, e acompanhada pela Guarda Municipal e pela Superintendência de Habitação.