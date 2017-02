Taxas do Detran são reajustadas a partir desta quarta-feira

Novo preço 01/02/2017 | 19h15 Atualizada em

A partir desta quarta-feira as taxas de serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) ficam mais caras. O reajuste para os serviços já está valendo e serviços como primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e segunda via do documento estão mais caros.

O preço de cada aula teórica, por exemplo, subiu de R$ 7,36 para R$ 7,84. Já o valor das aulas práticas aumentou de R$ 49,37 para R$ 55,53. As aulas de simulador, obrigatórias para quem faz habilitação na categoria B (para carros), passaram de R$ 55,46 para R$ 59,10.

As taxas que devem ser pagas para exames também aumentaram. O exame psicológico foi de R$ 62,15 para R$ 66,24. As provas teóricas e práticas também ficaram mais caras: agora, custam R$ 36,08 e R$ 62, 24, respectivamente.

Quem vai solicitar a segunda via do documento precisará pagar R$ 51,84 e para renovar a habilitação o novo preço é de R$ 73,06.