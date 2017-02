Suspeitos de morte na Avenida Rio Branco estão na prisão

6º homicídio do ano 03/02/2017 | 16h24 Atualizada em

Os dois suspeitos de envolvimento na morte de Jocemar Gualano dos Santos, assassinado com uma facada na noite de quinta-feira, foram levados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), logo depois do registro da ocorrência.



Jovem é esfaqueado e morto na Avenida Rio Branco em Santa Maria



Na noite de quinta-feira, pouco depois do assassinato, os suspeitos Luís Antônio Gonçalves Pinto,54 anos, e João Ubirajara dos Santos Ortiz, 45 anos, foram presos em flagrante. Os dois, que seriam moradores de rua, teriam discutido com a vítima. Um dos suspeitos teria dado uma facada na vítima durante a discussão. O outro teria escondido a arma.

Prefeitura realiza recuperação de ruas em Santa Maria



Eles foram presos em flagrante logo depois do crime e levados para a delegacia. Segundo o delegado Gabriel Zanella, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os dois ficaram em silêncio durante o depoimento e não comentaram o crime. O juiz deve decidir se eles continuam presos ou não entre hoje e amanhã.

Novos CEPs entram em vigor em duas rodovias de Santa Maria



O delegado explica que ainda há investigação a ser feita, mas que a dupla pode ser indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil, já que a facada que atingiu Jocemar foi consequência de uma discussão.

Depois da briga, Jocemar foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu depois de chegar ao P.A do Patronato. Esta é a sexta vítima de morte por violência em Santa Maria.Ele foi velado na capela do Hospital de Caridade e o sepultamento foi no Cemitério Ecumênico Municipal na tarde desta sexta-feira.